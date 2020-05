NHL med intens covid-19-overvåking: Zuccarello skal sjekkes hver dag

Mats Zuccarello og de andre NHL-spillerne kan vente seg et voldsomt rush av covid-19-tester om ligaen kommer i gang igjen.

Spillerne må være innstilt på å avlegge prøver hver eneste dag fra oppstarten med trening. Det skjer trolig tidligst 1. juli.

– Det vil bli utstrakt testvirksomhet, sa NHL-sjefen Gary Bettman ifølge nyhetsbyrået AP.

En ikke navngitt NHL-kilde hevdet overfor AP at det er snakk om daglige analyser for alle spillere og ledere. Det kan dreie om cirka 1000 tester per dag bare for NHL.

NHL-kampene ble stoppet 12. mars som følge av koronaviruset. USA har over 100.000 tilfeller av covid-19-relaterte dødsfall hittil.

Bettman bekreftet tirsdag ligaens plan for å gjennomføre sesongen. Den går ut på å droppe resten av grunnserien og hoppe rett på sluttspill med 24 lag fordelt på to spillesteder.

Disse sju byene i USA er aktuelle arrangører: Chicago, Columbus, Dallas, Los Angeles, Las Vegas, Minneapolis og Pittsburgh. I Canada er dette kandidatene: Toronto, Vancouver og Edmonton.

