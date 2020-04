NHL-sjef Bettman: – Vi holder alle muligheter åpne

NHL-kommissær Gary Bettman gir ikke opp håpet om å få kåret en NHL-mester, selv om man kanskje må spille kamper gjennom hele sommeren.

– Vi holder alle muligheter åpne. Vi har ikke bestemt noe, men vi har heller ikke utelukket noe, sier han i et intervju med NBCSN.

Normalt ville man nå vært ferdig med grunnserien og klar for sluttspill, men det sto igjen 189 grunnseriekamper da sesongen ble satt på vent 12. mars. Bettman kan verken love at grunnserien kan fullføres eller at det vil bli kåret en mester til slutt.

– Det beste og enkleste ville vært om vi kan fullføre grunnserien og så gå videre til sluttspillet som vanlig, men vi forstår at det kanskje ikke blir mulig. Derfor ser vi på en rekke muligheter til å bli ferdig når vi får klarsignal til å spille, sier han.

– Det er ingen vits i å spekulere i detaljer nå, for ingen i idretten vet hvor lenge dette vil vare. Forhåpentligvis vet vi mer i slutten av mai.

Vanskelig

Om grunnserien ikke kan fullføres, må man avgjøre hvilke lag som får være med i sluttspill og hvilken form det skal ta. Mats Zuccarellos lag Minnesota Wild var ett poeng bak laget på siste sluttspillplass i Western Conference da sesongen ble avbrutt.

– Vi ønsker å være klare til å starte så snart vi får grønt lys, men kanskje er ikke det grønne lyset krystallklart. Det kan fortsatt være steder hvor man ikke kan spille selv om situasjonen er under kontroll andre steder, sier Bettman.

Han er ikke redd for iskvaliteten dersom man må spille gjennom hele sommeren.

– Vi har moderne arenaer, og vi spiller i byer der det er varmt selv om vinteren. Vi kan lage is under alle forhold, sier han.

Rettferdighet

Det er meldinger om at NHL vurderer å spille kamper for tomme tribuner i nøytrale arenaer. I baseball vurderer man å starte sesongen med spill for tomme tribuner i Arizona, der det er 11 arenaer utstyrt for TV-produksjon innen en radius på åtte mil.

– Uansett hvor og hvordan vi velger å spille, må vi sørge for at det er en rettferdig løsning for alle lagene, sier Bettman.

Tirsdag testet en åttende NHL-spiller positivt på koronaviruset. Det er den tredje spilleren fra Colorado Avalanche, mens de fem andre smittede er fra Ottawa Senators.

