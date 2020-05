NHL-sjefen bekreftet: Planen er å gå rett på sluttspill

NHL-sjefen Gary Bettman bekreftet tirsdag at ligaens plan for å fullføre sesongen er å droppe resten av grunnserien og gå rett på sluttspill med 24 lag.

Det har vært en offentlig hemmelighet en stund, men nå er det offisielt. Bettman understreket at det ikke er noen garanti for at man kan gjennomføre sluttspillet, men de sju dårligste lagene kan iallfall belage seg på at det ikke blir flere kamper før neste sesong.

De 24 øvrige, deriblant Mats Zuccarellos arbeidsgiver Minnesota Wild, må fortsatt vente på at NHL og spillerforeningen NHLPA blir enige om en smittevernprotokoll for gjennomføring av trening og kamp og løser andre problemer, som hvor og når kampene skal spilles.

Planen for avslutning av sesongen ble iallfall godkjent av NHLs styre, noen dager etter at spillerforeningen ga tommelen opp etter en avstemning blant spillerepresentanter.

De fire beste lagene i hver halvdel av ligaen (øst og vest) går rett til åttedelsfinaler, mens de 16 neste skal spille en innledende runde i best av fem kamper. Wild møter Vancouver Canucks.

Lagene med walkover skal spille en miniturnering om seeding.

