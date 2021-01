NHL solgte avdelingsnavnene

For første gang har ishockeyligaen NHL solgt navnerettigheter til sine avdelinger. Banker, et forsikringsselskap og en bilprodusent har kjøpt dem.

Ishockeyligaen har tapt masse penger på grunn av koronapandemien som hindret at grunnserien forrige sesong kunne fullføres, og som førte til at sluttspillet måtte avvikles i to smittevernbobler i Canada uten tilskuere.

Navnesponsorene ble offentliggjort tirsdag. Tidligere er det besluttet at man vil tillate reklame på spillernes hjelmer.

Den nye sesongen innledes 13. januar med spill i fire nykomponerte avdelinger. Alle de sju canadiske lagene er plassert i samme avdeling og skal møtes bare innbyrdes i grunnserien og de første sluttspillrundene.

For lag i de tre avdelingene med amerikanske lag blir det for det meste innbyrdes møter, men noen kamper mot lag fra andre avdelinger. Målet er å begrense reisevirksomhet mest mulig.

