NHL-spiller nekter å være med på restarten

Calgary Flames-forsvareren Travis Hamonic sier nei til å være med når NHL åpner opp igjen etter koronapausen. Han frykter for datterens helse.

NHL ble som all annen toppidrett stoppet da koronaviruset rammet verden tidligere i år, men hockeyligaen skal etter planen starte opp igjen 1. august. Det skjer med kamper i to canadiske byer, Edmonton og Toronto, der de 24 lagene skal spille en turnering som avgjør hvem som går videre til Stanley Cup-sluttspillet.

Hamonic ble lørdag den første spilleren til å si nei til å spille. Han mener situasjonen fortsatt ikke er trygg nok til at han kan delta.

Datteren hans slet med et alvorlig luftveisvirus i fjor.

– På grunn av det min datter allerede har gått gjennom, og frykten for at hun skal smittes av covid-19, har jeg bestemt meg for ikke å spille, og søker dermed om permisjon fra Calgary Flames for resten av sesongen, sier han lørdag.

NHL-lagene samles til treningsleir mandag.

(©NTB)