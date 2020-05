NHL-spillerne godkjente plan om sluttspill for 24 lag

Styret i NHL-spillernes fagforening godkjente fredag ligaens plan om å avvikle et sluttspill for 24 lag når sesongen gjenopptas etter viruspandemien.

Dermed rykket man ett steg nærmere spill igjen. Spillerrepresentantene fra de 31 klubbene stemte over forslaget og vedtok det. I løpet av de nærmeste dagene ventes styret i ligaen å gi sin tilslutning, og da vil sesongen i praksis være over for de sju dårligste lagene.

Mats Zuccarellos klubb Minnesota Wild er blant de 24 som får plass i sluttspill, og om ligaens plan settes ut i livet kan nordmannen se fram til 1.-rundeoppgjør mot Vancouver Canucks i best av fem kamper.

NHLPA understreket i en uttalelse etter fredagens avstemning at det gjenstår en rekke ting å forhandle om før spillerne kan starte oppkjøringen og en plan kan spikres for fullføring av sesongen. En smittevernprotokoll for trening og kamp må godkjennes, og det må avgjøres hvor kampene skal spilles, blant mye annet.

