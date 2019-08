NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år

Washington Capitals 27 år gamle Jevgenij Kuznetsov får ikke spille landskamper for Russland de neste fire årene grunnet bruk av kokain.

Kokain er på dopinglisten, og det er derfor han blir utestengt fra landslagsspill av Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF). I NHL er det andre regler, og derfor kan han spille klubbhockey i den samme perioden fram til 12. juni 2023.

Kuznetsov ble tatt for kokainbruken under VM i Slovakia i vår. Han var med på Russlands lag som tok bronse etter straffeslagseier over Tsjekkia i bronsekampen.

