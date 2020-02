NHL-stjerne nådde sjelden milepæl

Russeren Alexander Ovetsjkin ble lørdag den åttende spilleren i NHL-historien som når 700 scorede mål i ligaen.

Washington Capitals-stjernen nådde milepælen da han satte inn 2-2-målet i tredje periode i lørdagens bortekamp mot New Jersey Devils. Tilskuerne i Newark svarte med å gi Ovetsjkin stående applaus.

34-åringen havnet dermed i celebert selskap. De sju som tidligere har klart 700 NHL-mål er Wayne Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jaromir Jagr (766), Brett Hull (741), Marcel Dionne (731), Phil Esposito (717) og Mike Gartner (708).

Ovetsjkin klarte bragden på 1144 kamper. Kun én spiller har nådd 700 mål raskere. Gretzky brukte 886 kamper.

34-åringen er også slått av Gretzky på en annen statistikk. 34-åringen er den nest yngste spilleren som har nådd 700 mål. Gretzky var 29 år.

Ovetsjkin ledet så sent som i 2018 Washington Capitals til Stanley Cup-tittel.

Lørdagens nettkjenning var russerens 42. denne sesongen.

34-åringen, som åtte ganger i karrieren har blitt toppscorer i NHL, scoret også mot Montreal Canadiens torsdag. Da gjorde han slutt på en fem kamper lang måltørke.

New Jersey Devils vant for øvrig lørdagens kamp 3-2. Backen Damon Severson ble matchvinner to minutter før den tredje perioden var ferdigspilt.

(©NTB)