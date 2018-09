NHL-stjernen Zetterberg legger opp

Den svenske NHL-stjernen Henrik Zetterberg avslutter ishockeykarrieren. Han stoppes av ryggproblemer, tvitrer hans klubb Detroit Red Wings.

37-åringens agent Gunnar Svensson hadde fredag ettermiddag ennå ikke snakket med sin klient etter avgjørelsen, men han bekreftet overfor TT at det gikk den veien.

– Da jeg pratet med Henrik for noen dager siden, opplevde jeg at situasjonen så enda mørkere ut, sa han.

I slutten av august sprakk nyheten om at Zetterbergs ryggskade satte videre spill i fare.

– Jeg har ikke kunnet trene ordentlig hele sommeren, sa han til Aftonbladet da og la til at han fortsatt håpet at skaden skulle leges slik at han kunne spille videre.

Zetterberg spilte 15 sesonger i NHL og spilte 1082 grunnseriekamper. Han var Red Wings-kaptein siden 2014. Han er medlem av den eksklusive klubben av spillere som har vunnet både OL, VM og Stanley Cup.

Sist sesong noterte han 56 målpoeng på 82 grunnseriekamper, men de siste månedene spilte han bare kamper fordi ryggen ikke tillot ham å trene i tillegg.

(©NTB)

Mest sett siste uken