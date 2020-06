Ni positive virustester i engelsk mesterskapsserie

Ni personer tilknyttet seks ulike klubber i engelsk mesterskapsserie fotball har testet positivt på koronaviruset, opplyste ligaen onsdag.

De ni positive prøvene stammer ifølge en uttalelse fra 1094 tester utført lørdag, søndag og mandag. Ligaen opplyser ikke identiteten til de smittede eller hvilke klubber de tilhører, men Preston og Sheffield Wednesday har offentliggjort at de har en positiv prøve hver.

De som testet positivt vil isoleres i sine hjem i sju dager.

I League Two ble 126 personer testet, og samtlige prøver var negative.

Det var 10 positive prøver i mesterskapsserien (nivå 2) og sju i League Two (nivå fire) i forrige runde med tester.

Det er planer om å sparke i gang mesterskapsserien igjen 20. juni. I League Two er det ikke tatt noen avgjørelse, mens man i League One tidligere har besluttet at sesongen ikke skal fullføres. Der er det følgelig ikke noe testprogram.

