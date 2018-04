Nicholls avgjorde for annen kamp på rad

Canadieren Josh Nicholls avgjorde den femte NM-finalen med sine to scoringer for Storhamar. For første gang kunne 25-åringen juble for en sluttspilltriumf.

Nicholls kom til Storhamar like før jul og ble umiddelbart en superhit med flere scoringer i de første kampene. Han kom sent i gang i sluttspillet, men ble foretrukket som utenlandsk spiller istedenfor svenske Hampus Gustavsson midt i semifinalene mot Frisk Asker.

Siden den gang har Nicholls takket for tilliten med å være akkurat det et lag trenger i avgjørende situasjoner i kampen.

Han satte det viktige 3-1-målet like før midtperioden var omme. Han satte også 4-2-målet i tomt bur fem sekunder før slutt.

– En utrolig følelse å kunne avgjøre for gutta. Dette er mitt første mesterskap, så det er helt klart mitt største øyeblikk i karrieren, sa Nicholls til NTB.

– Hva med framtiden din?

– Akkurat nå ser jeg ikke lenger enn til denne helgen. Nå skal jeg feire sammen med lagkameratene og resten av byen. Dette skal jeg virkelig nyte, sa 25-åringen fra Richmond.

– Lillehammer gjorde det vanskelig for oss, men med dette utrolige publikummet bak oss kunne vi ikke skuffe dem, sa Nicholls.

Han har tidligere hatt kontrakt med New Yorks Rangers, men kom bare til spill i farmerlaget Hartford Wolf Pack.

(©NTB)

Mest sett siste uken