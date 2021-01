Nick Saban alene på topp etter Alabamas oppvisning

Alabama knuste Ohio State 52-24 i collegefinalen i amerikansk fotball. Med sin sjuende tittel er Nick Saban mestvinnende trener noensinne.

Anført av Heisman-vinner DeVonta Smith, løperbacken Najee Harris og quarterback Mac Jones vant Alabama med utklassingssifre etter en offensiv oppvisning.

Jones kastet fem touchdownpasninger. Tre av dem var til Smith, som tok imot 12 pasninger for 215 yards i første halvdel før han måtte ut med en fingerskade.

– Himmelen vet hva han hadde gjort om han hadde spilt hele kampen, sa Saban.

Harris, sistemann i Alabamas drømmetrio kalt «trillingene», løp med ballen 158 yards og scoret tre touchdown.

Det beste laget

Saban slo rekorden til legenden Bear Bryant, som vant seks titler med nettopp Alabama i årene 1961 til 1979. Saban ble mester med LSU i 2003, men har vunnet sine seks siste titler med «Crimson Tide», alle i løpet av de 12 siste årene.

– I mine øyne er dette det beste laget. Samholdet er bedre enn jeg kan huske. De har hatt så mange hindre på veien, men de har tatt seg over dem på praktfullt vis, sa Saban.

Tross et mye tøffere kampprogram enn vanlig, på grunn av pandemien, vant Alabama alle sine 13 kamper i sesongen. Mange av dem ble spilt uten publikum, i en idrett som normalt har de høyeste tilskuertall i USA. På finalen i Florida var det tillatt 15.000 tilskuere.

Hedret Bryant

Saban, som har endret sin filosofi fra primært defensiv til overveldende offensiv, har nå flere titler enn alle de 129 andre nåværende hovedtrenerne i NCAA til sammen, og mange mener at han må rangeres blant de aller ypperste trenere i amerikansk idrettshistorie uansett idrett.

Likevel skrøt han av mannen han inntil mandag delte rekorden med.

– I mine øyne er Bear Bryant i en klasse for seg. Om det ikke var for ham ville vi ikke kunnet oppnå det vi har gjort. Han skapte tradisjonen som gjorde at så mange spillere vil komme til oss, sa han.

(©NTB)

