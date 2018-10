Nicki Bille ferdig i Lyngby

Den tidligere Rosenborg-spissen Nicki Bille Nielsen er offisielt oppsagt av Lyngby etter at han mandag ble pågrepet av politiet i København.

Det opplyser den danske 1. divisjonsklubben i en pressemelding fredag.

Nielsen returnerte til dansk fotball etter å ha sonet en fengselsdom for vold, men klarte ikke å holde seg unna politiets søkelys særlig lenge.

– Vi er veldig lei oss for situasjonen vi har kommet i, for vi hadde selvfølgelig håpet på et annet utfall. Og vi hadde troen på at vi kunne hjelpe Nicki med en ny tilværelse, sier trener Mark Strudal.

– Det var derfor klubben gikk inn i det her, og vi har involvert et stort nettverk med personer for å hjelpe Nicki. Vi gjorde det riktige ved å gi ham sjansen, men det lyktes dessverre ikke, og det er vi lei oss for, fortsatte treneren.

Nicki Bille Nielsen ble pågrepet av dansk politi ved «middagstider» på Strøget i København mandag. 30-åringen skal ha opptrådt truende og vært i besittelse av en luftpistol.

(©NTB)

