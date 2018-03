Nicklas Bendtner frir til FC København: - Ville vært en drøm

Den danske superstjernen er kryptisk om fremtiden.

Nicklas Bendtners sår tvil rundt sin potensielle fremtid Rosenborg. Den danske superspissen innrømmer nemlig til danske BT at hans drøm er å en dag returnere til den danske Superligaen.

30-åringen var før sesongen koblet med overgang både til kinesisk fotball, så vel som franske Bordeaux. Selv er han klar på at han har planen klar for hva han ønsker å gjøre.

- Jeg kommer ikke til å avslutte karrieren min i Rosenborg. Jeg har en retning for de neste årene. Ikke en plan, men en retning. Og nei, den får du ikke vite, sier den høyreiste spissen til BT.

Han er veldig klar på at han ønsker å spille fotball «til jeg ikke klarer mer», og at han tror hans styrker på banen ikke nødvendigvis gjør ham noe dårligere innen de neste fem årene.

Og skulle karrieren fortsette i Danmark, hvilket Bendtner åpner for, så er det én klubb københavneren helst ønsker å ikle seg drakten til.

- Jeg tror det kan skje i Danmark, og FC København ville vært en drøm uansett hvordan du vrir og vender på det. Det var klubben jeg startet, og jeg kan huske at jeg stod på Nedre C (tribuneseksjon i Parken) med noen kamerater for å se FCK spille, sier Bendtner.

Den tidligere Arsenal-spissen er uansett kryptisk rundt hvorvidt en overgang til FCK er nært forestående.

- Nja, akkurat nå fokuserer jeg på Rosenborg og VM. Og når VM er ferdig er jeg sikker på at vi alle blir klokere på et tidspunkt, sier Bendtner.

Bendtner trente med Ståle Solbakkens klubb i 2016 før han signerte med Nottingham Forest. Siden gikk veien til Norge der han ble seriemester med RBK.

BT har også vært i kontakt med FCK-trener Solbakken som understreker at Bendtner har en plass hos københavnerne.

- Som jeg alltid har sagt, så er Nicklas Bendtner en venn av huset. Men nå er det en stund siden vi sist snakket sammen, skriver Solbakken i en SMS til den danske avisen.

Sesongen har ikke startet optimalt hverken for Rosenborg eller Bendtner denne sesongen. Dansken har til gode å registrere nettkjenning for trønderne, mens Rosenborg står med ett tap og én uavgjort på de første to seriekampene.

Bendtner er del av Åge Hareides landslagstropp som slo Panamá 1-0 på torsdag etter scoring av Celta Vigo-angriper Pione Sisto. De møter regjerende Copa América-mester Chile på tirsdag.

