Nicolas Pépé er klar for Arsenal

De rødkledde fra London forsterker seg ytterligere inn mot 2019/2020-sesongen.

Arsenal har sikret seg den ivorianske angrepsspilleren Nicolas Pépé. Det bekrefter Arsenal selv på sine hjemmesider.

Det har tidligere blitt meldt av RMC-journalisten Mohammed Bouhafsi, så vel som lokavisen La Voix du Nord, at Arsenal må ut med hele 80 millioner euro for angrepsspilleren. Arsenal bekrefter også at 24-åringen er den dyreste Arsenal-spilleren gjennom tidene. Tidligere var det stjernespissen Pierre-Emerick Aubameyang som var den dyreste da han ble hentet fra Borussia Dortmund.

Han får drakt nummer 19 i London-klubben.

- Nicolas er en talentfull ving som var ønsket av mange av topplagene i Europa. Å signere en ving av toppklasse har vært et av hovedmålene våre dette overgangsvinduet og jeg er glad han har kommet. Han vil gi oss fart, kraft og kreativitet, som også vil gi oss flere mål, forteller manager Unai Emery om klubbens nyeste signering.

Stor interesse

Det har lenge versert rykter om at klubber som Manchester United, Napoli, Liverpool og Inter har vært interesserte i angriperen, men det er altså Arsenal som står igjen som vinneren i en av sommerens store overgangssagaer.

En stor del av grunnen til at flere klubber har ligget langflate etter Pépé denne sommeren er den vanvittige 2018/2019-sesongen han har hatt med Lille. Han endte på 22 scoringer og 11 målgivende på 38 ligakamper for klubben som endte på andreplass i Ligue 1.

I tillegg til den imponerende statistikken for Lille har han også fire scoringer på 11 kamper for Elfenbenkysten.

Hentet flere

Med Pépé inn dørene har Arsenal nå sikret seg fire nye spillere inn mot den nye sesongen. Gabriel Martinelli ble den første da han ankom de rødkledde fra London tidlig denne sommeren.

Deretter fulgte Dani Ceballos på lån fra Real Madrid, mens den franske midtstopperen William Saliba også signerte for Arsenal. Sistnevnte ble lånt tilbake til St. Etienne denne sesongen.