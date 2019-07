Nicolas Pépé er ønsket av flere storklubber i Europa. Nå skal to PL-klubber fått bud akseptert

Nicolas Pépé seiler opp som sommerens store overgangssaga. Nå bekrefter Lille-presidenten at klubben har akseptert bud fra fire forskjellige klubber på spilleren.

For de som følger med på overgangsvinduet i sommer, er Nicolas Pépé et kjent og kjært navn.

Lille-spilleren, som noterte seg for 22 mål og 11 målgivende i Ligue 1 forrige sesong, er blant de mest ettertraktede spillerne på overgangsmarkedet i sommer.

Bud har blitt akseptert

Sjeldent har det kommet flere motstridende meldinger om én og samme spiller i et overgangsvindu, men nå tyder mye på at det foreligger en snarlig avklaring på Pépés fremtid.

Han må bare bestemme seg for hvilken klubb han ønsker å signere for.

Det samme gjelder for øvrig Pépés lagkamerat Rafael Leao, som også kommer til å forlate Ligue 1-klubben i sommer.

- Vi har fått tilbud fra fire storklubber på Pépé som tilfredstiller våre økonomiske krav. Leao jaktes av åtte klubber, fire av de er italienske. Napoli har lagt inn et bud på Pepe på 80 millioner pund, som er summen vi ba om. Nå er det opp til spilleren selv å bestemme seg for hvor han ønsker å spille neste sesong, sa Lopez ifølge Di Marzio, og la til:

- Pépé returnerer fra ferie på mandag, og jeg tror han har tatt sin avgjørelse i løpet av neste uke.

AKSEPTERT BUD: Gerard Lopez bekrefter at Nicolas Pépé er på vei bort fra klubben. Foto: Franck Fife (AFP)

- Liverpool og Arsenal blant klubbene

Det er vanskelig å gjøre seg klok på situasjonen, utover det helt konkrete Lille-presidenten uttaler selv.

Sport Witness spekulerer i at mye av skriveriene rett og slett handler om at apparatet rundt spilleren prøver å skape mest mulig interesse rundt Pépé, spesielt etter et smått skuffende Afrikamesterskap - som ikke gjorde mye for å øke verdien på spilleren.

Dette til tross, så kommer anerkjente L´equipe med nye detaljer om situasjonen på fredag.

De skriver at Napoli, Internazionale, Arsenal og Liverpool er klubbene som har fått akseptert bud på spilleren. Atlético Madrid er nødt til å selge unna før de kan få råd, mens Manchester United kommer ikke til å gjøre et fremstøt før fremtiden til Lukaku er avklart, skriver den franske avisen.

Hvis vi har i bakhodet at Arsenal ikke har vært i stand til å komme til enighet med Crystal Palace om en overgangssum for Wilfried Zaha, så virker det kanskje rart at de plutselig har råd til Pépé for omtrent tilsvarende sum. Atlético Madrid har også brukt store summer i sommer, blant annet på supertalentet Joao Felix.

Napoli i førersetet?

Det siste døgnet har Napoli blitt trukket frem som favoritter til Pépés signatur.

Di Marzio skriver at en faktor som gjør at Napoli er i førersetet om Pepes signatur, er at de er villige til å inkludere Adam Ounas i en avtale med Lille. Lopez gjør lite for å dempe de påstandene.

- Med Pepe på vei ut, så trenger treneren vår en god spiller på høyrekanten, som Ounas. Vi kjenner til han fra tiden hans i Bordoux, og han skapte alltid problemer for oss.

Selv bekreftet Carlo Ancelotti på torsdag at de er i forhandlinger med Lille om Pépé, etter at spillerens agent ble avbildet i Napoli med klubbrepresentanter.

- Hvis agenten er her, så er det åpenbart at vi er interessert. Forhandlingene er underveis, alt kan skje, sa den italienske ringreven ifølge BeiN Sports.

Det ryktes også at Paris Saint-Germain har kastet seg inn i kampen om Pepe, men det vil ikke være det smarteste klubbvalget for spilleren, mener Lilles klubbpresident.

- Jeg vet ikke om det stemmer at PSG er interessert, men jeg mener personlig at han burde ettersøke en annen fotballstil enn den franske, er presidenten sitert på.