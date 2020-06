Nielsen-innhopp da Greuther Fürth vant derby mot Nürnberg

Håvard Nielsen fikk spille et drøyt kvarter som innebytter da hans Greuther Fürth seiret 1-0 i derbyet mot Nürnberg lørdag.

Etter nesten fire måneder uten seier, vant Nielsens Greuther Fürth endelig igjen på sitt sjette forsøk etter koronapausen.

Vinnermålet kom etter 56 minutter, med Nielsen på benken, da David Raum nikket inn ett innlegg fra amerikaneren Julian Green.

For annen kamp på rad kom Nielsen inn som innebytter, etter at Oslo-gutten måtte stå over tre kamper grunnet en hjernerystelse.

Med lørdagens seier står Nielsens lag med 44 poeng etter 31 kamper, med ganske god avstand unna opprykk eller nedrykk.

