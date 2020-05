Nielsen storfornøyd med klarsignal for fotball i Tyskland: – Veldig glad for at vi kan starte igjen

Håvard Nielsen (26) spiller for tiden i tyske Greuther Fürth. Han gleder seg over at det blir seriespill i Tyskland igjen om halvannen uke.

– Det er veldig godt med en avgjørelse. Vi er selvsagt alle veldig glad for at vi får fortsette, så får vi håpe at alt fungerer optimalt og at vi får fullført sesongen uten noe nye tilbakeslag, sier Nielsen til NTB.

Han spiller i 2. Bundesliga og var i fyr og flamme med fire mål og godt spill på de siste ni kampene før koronaviruset satte en stopper for fotballen.

Onsdag sa statsminister Angela Merkel at fotballen i Tyskland kan starte opp igjen.

– Det har vært krevende over tid å motivere seg og å prestere når man ikke har anelse om hva som skjer de kommende ukene og månedene, men det var godt å få beskjeden om «grønt lys», fortsetter den tidligere landslagsspilleren.

– Det virker som folk flest har savnet fotballen veldig her i Tyskland, så det er en god ting at man kanskje får noe av «normaliteten» tilbake og at det i det minste vises kamper på tv.

Strengt

Han forteller om strenge regler de siste to månedene.

– Det har vært relativt strengt her. Her er det sånn at hvert bundesland (delstat) setter egne regler, og Bayern, som jeg bor i, er relativt strenge. Vi måtte trene hjemme i begynnelsen, og hadde til og med en såkalt «utgangssperre», som innebar at vi kun fikk dra ut for å handle, eller gå til legen eller apotek, sier Nielsen.

Han forteller at de har fått lov til å være ute alene for å trene og holde seg i form, men ikke ellers. Det har vært krevende.

– Men det er naturligvis ikke noe problem å følge retningslinjene og sørge for at flest mulig mennesker er trygge, legger han til.

Fikk utdelt program

Greuther Fürth var ubeseiret i tre kamper på rad før sesongen ble stoppet. Da lå laget på 5.-plass med 36 poeng, på skuddhold til opprykksplass til 1. Bundesliga.

Nielsen har vært involvert i samtlige kamper denne sesongen og står med fem mål på 25 kamper for de grønnkledde.

Han forteller om mye trening på egen hånd etter at fotballen ble satt på vent.

– I begynnelsen hadde vi hjemmetrening, hvor samtlige spillere fikk utdelt et program. Det var mye løping, intervaller på sykkel, og en del fellesøkter med styrketrener gjennom Skype. Nå i senere tid har vi fått lov å trene, riktignok kun i grupper og ikke fellestrening med resten av laget.

Nå gleder Nielsen seg til å spille igjen. Allerede 15. mai ruller ballen igjen i både 1. og 2. Bundesliga.

– Så får vi bare håpe at også andre idrettsgrener og naturligvis samfunnet generelt, sakte, men sikkert nærmer seg en normal tilstand.

