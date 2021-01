NIF om regjeringens anbefaling: – Svært krevende

Idrettspresident Berit Kjøll har forståelse for de strenge koronatiltakene, men sier at en stans i seriespillet blir svært krevende for mange idretter.

Mandag anbefalte regjeringen at alt seriespill i toppidretten i Norge stanses i to uker. Det rammer særlig en rekke hallidretter som spiller for tiden, men også blant annet bandy utendørs.

– Vi har forståelse for myndighetenes behov for å opprettholde strenge tiltak for å begrense risiko for smittespredning i det norske samfunnet. Samtidig rammer denne innskjerpingen bandy, håndball, basketball og flere andre idretter på en svært krevende måte, både med hensyn til gjennomføring av sesong, utøvernes mulighet til å utøve sitt yrke og klubbøkonomi, sier Kjøll og legger til:

– Vi håper derfor at aktiviteten kan gjenopptas raskest mulig.

Hun poengterer at toppidretten følger strenge smittevernprotokoller som raskt oppdager smittetilfeller.

– Smittevernprotokollene hindrer ikke at smitte kan forekomme, men de har vært og er svært vellykket med tanke på å oppdage smitte raskt, og for å unngå at den spres både internt i idretten og i samfunnet for øvrig.

(©NTB)

