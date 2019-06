Nigerias spillere varslet treningsnekt, forbundet grep inn

Nigerias kvinnelandslag i fotball nektet å forlate hotellet søndag, og tirsdag blåste det opp til konflikt også rundt herrelandslaget. Nå er striden løst.

Spillerne på herrelandslaget skal ha truet med boikott som følge av uteblitte bonuser på 118.000 kroner. Lenge skal det ha vært usikkert om spillerne ville stille til trening i Afrikamesterskapet tirsdag.

En halvtime etter oppsatt dukket imidlertid aktørene opp. Samtidig opplyste en talsmann for Nigerias Fotballforbund (NFF) at "saken er løst".

Etter søndagens tap i VM-kvartfinalen mot Tyskland nektet de nigerianske kvinnene å forlate hotellet i franske Grenoble på grunn bonuser som ikke var blitt utbetalt. Etter en drøy time kunne Nigerias svenske landslagssjef, Thomas Dennerby, berolige med at pengekonflikten var løst.

Tirsdag var det altså herrelandslaget som havnet i konflikt med forbundet etter at mesterskapsbonusen de var lovet i forbindelse med deltakelsen i Afrikamesterskapet i Egypt ikke kom.

Stjerne boikottet pressekonferanse

Spillerne skal ha innledet protester mot forbundet, og lagets stjernespiller Ahmed Musa skal angivelig ha boikottet den offisielle pressekonferansen.

– Jeg håper at situasjonen kan løses sånn at vi kan fokusere fremover, sa den tyske landslagssjefen Gernot Rohr til BBC i forkant av at forbundet tok grep.

En talsmann opplyste at penger forbundet skulle bruke til å lønne spillerne, først ble tilgjengelige tirsdag.

Nigeria åpnet Afrikamesterskapet med å slå Burundi 1-0 lørdag. Seiersbonusen for den prestasjonen skal fortsatt ikke være utbetalt.

Onsdag venter Guinea i den andre gruppespillskampen.

