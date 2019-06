Nigerias svenske sjef tordnet mot VAR-dommerne etter fransk straffehjelp

Dommerens videoassistenter ga vertsnasjonen to forsøk fra straffemerket.

NIGERIA - FRANKRIKE 0-1:

Nigeria kom veldig nært et uventet og viktig poeng mot gruppevinner Frankrike i lagenes siste kamp i Norges VM-gruppe mandag kveld.

Nigerianerne har, i likhet med Norge, svensk landslagssjef.

Thomas Dennerby var definitivt ikke fornøyd med avgjørelsene kampens videodommere kom fram til mot Frankrike. Vertsnasjonen fikk nemlig to sjanser til å score på det avgjørende straffesparket etter 75 minutter.

- Helt ærlig, hvis jeg forteller hvordan jeg virkelig føler det, så blir jeg antagelig sendt hjem. Så det beste er at jeg ikke sier noe, kommenterte Dennerby syrlig på pressekonferansen etter 0-1-tapet.

To ekstra titter



Frankrike ble tildelt straffespark da Viviane Asseyi gikk i bakken i feltet til Nigeria. Og selv om dommer Melissa Borjas fra Honduras ikke dømte noe der og da, fikk hun beskjed av VAR-dommerne om å ta en titt på reprisene.

Som mot Norge, endte dommerens vurdering av videobildene med at Frankrike fikk straffespark. Trolig var også dette en riktig beslutning. Det samme kan nok sies om at Nigerias Ngozi Ebere ble vist gult kort for andre gang i kampen og dermed ble utvist.

Kontroversene stoppet imidlertid ikke der.

Frankrike-midtstopper Wendie Renard var uheldig og scoret selvmål mot Norge tidligere i VM. Da hun fikk oppgaven med å sette straffesparket mot Nigeria endte det med en ny miss. Renard sendte nemlig forsøket utenfor.

STRIDENS KJERNE: Frankrikes Wendie Renard (til venstre) sendte dette straffesparket utenfor, men skulle få en ny sjanse hun tok mye bedre vare på. Nigeria-keeper Chiamaka Nnadozie ble nemlig dømt for regelbrudd via VAR. Foto: Damien Meyer (AFP / NTB scanpix)

Da alle trodde det likevel skulle gå mot 0-0 fikk dommer Borjas nok en gang en beskjed på øret fra VAR-rommet. Denne gangen mente videodommerne at Nigeria-keeper Chiamaka Nnadozie hadde gjort seg skyldig i regelbrudd.

Ny sjanse



Reprisene viste at Nnadozie hadde begge bein foran målstreken idet Renard skjøt straffen som endte i reklameskiltene. Dommernes beslutning ble derfor at straffesparket skulle tas på nytt. Frankrike og Renard scoret og fikk med seg målet som ga 1-0 og seier ved kampslutt.

- Frankrike er et såpass godt lag at de kan vinne uten å få hjelp fra noen. Jeg synes virkelig synd på jentene, fordi de kjempet så godt. De fulgte kampplanen, og dette ble ødelagt av folk som vi ikke er så fornøyd med, tilføyde Dennerby før han forlot pressekonferansen.

Nigeria trengte ett poeng for å være trygge på avansement til VMs åttedelsfinaler. De endte som nummer tre i gruppe A, der Frankrike tok full pott, og Norge kapret andreplassen med seks poeng.

Etter det sure tapet mot franskmennene må Dennerby og laget hans vente å se an utfallet i de andre gruppene før de har svaret på om tre poeng holder til videre VM-spill.