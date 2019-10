I samme tropp som Alexis Sánchez, Arturo Vidal og Gary Medel.

Aalesund-angriperen var den store overraskelsen da Chile presenterte sin landslagstropp før kampene mot Colombia og Guinea senere denne måneden.

Castro, som har far fra Chile, er inkludert blant spissene i den stjernespekkede troppen. Der finner vi også Alexis Sánchez, som er på lån fra Manchester United til Inter, samt Fabian Orellana i Eibar i LaLiga. I tillegg finner vi også Diego Rubio, som har en fortid i Sandnes-Ulf.

Andre velkjente navn i troppen til Reinaldo Rueda er Claudio Bravo, som spiller for Manchester City, samt Arturo Vidal som deler garderobe med Lionel Messi i Barcelona.

- Føles helt sykt ut

Angriperen forteller selv at han er fra seg av begeistring for å kunne ikle seg den røde chilenske landslagsdrakten

- Det føles helt sykt ut. Jeg har ikke ord, egentlig. Det er en drøm, sier Castro til Nettavisen torsdag kveld.

- Jeg har drømt om dette siden jeg var liten, å endelig kunne representere det landet jeg har fulgt med. Det er min far de har kontaktet i starten og så fikk Aalesund vite om det. Så har det kommet ut nå. Jeg har snakket med en koordinator, men ellers har jeg gått rundt og ventet spent.

Han forteller at meldingen om at han var tatt ut i en bruttotropp kom etter cupkampen mot Viking. Nå er den endelig troppen klar, og der er Castros navn fortsatt står klart.

- At dette skulle skje var jeg ikke forberedt på i det hele tatt.

- Men har du tenkt litt på hvordan det er mulig å gå fra OBOS-ligaen til det chilenske landslaget?

- Nei, spør du meg, så spør jeg deg, sier en lattermild Castro.

- Jeg trodde ikke at dette var mulig, men dersom man jobber hardt så er visst alt mulig.

Castro har vært i fyr og flamme denne sesongen i OBOS-ligaen, og står med hele 16 scoringer og 10 målgivende denne sesongen for Lars Bohinen og «tangotrøyene» som spiller sine hjemmekamper på Color Line Stadion.

Selv har 23-åringen tatt til sosiale medier, og på Instagram kaller han dette «den største dagen i sitt liv».

MELDINGEN: Niklas Castro tok til sosiale medier etter at han ble tatt ut på det chilenske landslaget Foto: Screenshot (Instagram)

En annen som har tatt til sosiale medier er Aalesund-trener Lars Bohinen, som gratulerer sin elev med plassen i den chilenske landslagstroppen:

Chile over Norge

Castro forteller nå at etter at Chile har valgt å ta ham ut, så velger han dermed å representere sin fars nasjon, og lukker dermed døren for å spille for det norske landslaget.

- Det har ikke vært noe valg for meg, egentlig. Jeg har vært klar på hva jeg helst vil, og det er å spille for Chile. At jeg får sjansen nå er en drøm jeg har hatt siden jeg var liten, sier Castro.

- Jeg har sittet med pappa og broren min og sett på Copa América og VM, og skreket og hoia til langt på natt. Jeg føler en sterkere tilhørighet, fotballmessig, til Chile. Grunnet faren min, broren min og vennene jeg har for Chile. At jeg får denne muligheten er en drøm.

Han forteller at han ikke er helt sikker på når han skal reise ned til Chile, men at de chilenske supporterne ikke har latt vente på seg til å sende ham lykkeønskninger:

- Instagram er et kaos akkurat nå. Telefonen min streiker snart. Jeg tror jeg må legge ned telefonen, for den er på vei til å brenne gjennom hånda, ler Castro.

Chile spilte VM både i 2010 og 2014, men maktet ikke å kvalifisere seg til mesterskapet i Russland sist sommer. Chilenerne har uansett mye å smile av hva angår hjemlige turneringer.

De rødkledde vant nemlig Copa América først under Jorge Sampaoli i 2015, før de repeterte bragden året etter under trener Juan Antonio Pizzi. Sommeren 2019 ble de slått ut i semifinalen av mesterskapet av erkerival Peru.

Castro startet sin karriere i Vålerenga før turen gikk videre til Kongsvinger i 2017. Han ble hentet til Aalesund før denne sesongen, og har vært en viktig bidragsyter til at klubben ligger på førsteplass, og nærmer seg spill i Eliteserien 2020.