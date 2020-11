Niklas Dyrhaug bekymret for rekrutteringen i Norge. Får klar støtte av ekspert: - Risikerer å gå på en kjempesmell

I den ferske podkasten Skipodden gir Niklas Dyrhaug uttrykk for at han tror norske talenter kan falle fra å grunn av den norske dominansen i skisporet. Ekspert Torbjørn Nordvall er helt enig med 33-åringen.

- På lang sikt er dette et problem for rekrutteringen. Veien frem til å få testet seg i verdenscup blir enormt lang for juniorer og ferske seniorer. Talenter kan falle fra på veien, forklarer Dyrhaug i den ferske podcasten Skipodden som lanseres onsdag.

I podkasten skal Øystein «Pølsa» Pettersen følge skisporten med mikrofon i stedet for med ski på beina. Han har med seg komiker Hans Olav «Hanso» Ingholm som makker.

I den første episoden, som altså er tilgjengelig der du hører podkast fra onsdag, så er det tidligere landslagsløper og stafettverdensmester Niklas Dyrhaug som er gjest.

Bekymret for rekrutteringen

Trønderen fikk ikke fornyet tillit på landslaget denne sesongen og satser derfor sammen med Martin Johnsrud Sundby på det private laget Team Eidissen Consult.

I Skipodden snakker 33-åringen blant annet om hvor vanskelig det er å kvalifisere seg for en plass på verdenscuplaget når bredden i Norge på herresiden er så stor.

«Pølsa», «Hanso» og Dyrhaug kommer også innom temaet om Det internasjonale skiforbundet (FIS) håndterer den norske dominansen på riktig måte.

Her gir Dyrhaug uttrykk for at han tror dominansen vi opplever nå på lang sikt kan være med på å kvele interessen for langrenn blant unge utøvere.

Han mener altså at veien fram for å få testet seg i verdenscupen blir enormt lang for både juniorer og unge seniorer, noe som kan føre til at flere faller fra.

Ekspert: - Helt enig

Nettavisens langrennsekspert Torbjørn Nordvall skjønner godt hva Dyrhaug vil fram til med sitt utspill og mener Norge kan få problemer allerede om noen år.

- Jeg er helt enig med Dyrhaug. Slik situasjonen er i dag, har Norge blitt sin egen verste konkurrent sammen med Russland. Utviklingen til alt for mange store talenter «blokkeres» av for få startplasser i verdenscupen. Det er en «catch 22» som bare FIS kan endre på gjennom å endre på nasjonenes kvoter til verdenscupen, sier han.

- For at sporten skal overleve, bør flere av de beste få være med. En mulighet er å gi friplasser til de fem beste i den skandinaviske cupen og de øvrige undercupene i FIS-systemet, mener Nordvall videre.

- Risikerer en kjempesmell

Nettavisen-eksperten mener dette kan gjøre seg utslag allerede inne noen år og han spår at det kan bli merkbart inn mot VM på hjemmebane i 2025.

- Om ikke flere norske eliteutøvere blir matchet inn i verdenscupen og gis større muligheter til å kjempe om en billett i OL og VM, risikerer Norge å gå på en kjempesmell rundt de tider VM i Trondheim skal arrangeres. Utøvere som Harald Østberg Amundsen, Håvard Moseby og Jan Thomas Jensen, som skal forsvare Norges ære når folk som Holund, Sundby, Golberg og Røthe stempler ut, kan i verste fall ha gått lei av å ikke få plass på verdens beste langrennslandslag og lagt opp innen den tid. Eller så har de ikke fått ned nødvendige internasjonale erfaringen som oftest kreves for å lykkes i toppen av store mesterskap, mener Nordvall.

Nordvall mener det først og fremst er FIS som nå må ta grep.

- FIS bør se helheten og viktigheten av å også i framtiden ha en sterk norsk langrennsnasjon på herresiden. Tidligere sterke nasjoner som Tyskland, Estland, Østerrike, Italia og Canada sliter tungt med å få fram nye topputøvere, noe som påvirker tyngden og bredden i verdenscupen. Samtidig har Norge et overskudd av kompetente toppløpere. Om det norske generasjonsskiftet ikke lykkes, risikerer vi at verdenscupen mister både sponsorer og interesse fra media og publikum. Vi er ikke der enda, men kan være der om fem til seks år, sier eksperten.

- Se bare på Sverige

Nettavisens ekspert trekker fram det svenske landslaget som et eksempel på hvordan det kan gå, om rekrutteringen stopper opp og en generasjonsskifte ikke lykkes.

- Se bare på Sverige, som vant OL-stafettene i 2010 og 2014 og der Marcus Hellner, Johan Olsson, Anders Södergren og Daniel Ricardsson dominerte stort i en tiårsperiode og nærmest abonnerte på plasser til verdenscupen, VM og OL. Få yngre løpere fikk sjansen, gikk lei og la opp. Restene av et mislykket generasjonsskifte hos Sverige svir fortsatt.Nye stjerner glimter med sitt fravær og sponsorene begynner å vurdere om de skal fortsette å satse millionbeløp på langrennslandslaget.

