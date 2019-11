Niko Kovac fikk sparken i Bayern München

Bayern München-manageren fikk ikke fortsette etter ydmykende tap.

De regjerende tyske seriemesterne ble knust 5-1 av Eintracht Frankfurt i lørdagens Bundesliga-oppgjør.

Sent søndag kveld er det klart at Bayern München nå har valgt å sparke manager Niko Kovac.

Det bekrefter den regjerende tyske seriemesteren i en pressemelding søndag kveld. Dermed er kroaten ferdig i jobben etter litt over én sesong i sjefsstolen.

Klubbeledelsen hadde møte med Kovac søndag



Klubben skriver at Kovac selv ble enig med Bayern München-president Uli Hoenes, direktør Karl-Heinz Rummenigge og sportsdirektør Hasan Salihamidzic om å avslutte arbeidsforholdet.

- Prestasjonene og resultatene til laget de siste ukene har vist at vi måtte gjøre noe. Vi hadde en åpen diskusjon med Niko og kom frem til at han ikke skal fortsette som hovedtrener for Bayern München, sier Rummenigge i en uttalelse på klubbens hjemmeside.

Kovac sier selv at han synes det er en riktig avgjørelse av klubben.

- Jeg ønsker klubben det aller beste, sier Kovac i en uttalelse.

Flick tar over



Assistenttrener Hansi Flick tar nå over som midlertidig hovedtrener frem til klubben finner en permanent erstatter for Kovac.

Bayern München har hatt en noe skuffende høst i Bundesliga og befinner seg for øyeblikket på 4. plass i ligaen.

Laget møter Olympiakos i Champions League førstkommende onsdag, før de skal i aksjon mot rival Borussia Dortmund kommende lørdag.