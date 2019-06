Nilsen om omdiskutert Berisha-situasjon: - Han er en mann med stor moral

Brann kunne fort fått straffe på overtid i dramaet mot Molde.

MOLDE - BRANN 1-1:

Molde så ut til å ha full kontroll hjemme mot Brann i søndagens møte mellom lagene i Eliteserien, men hjemmelaget klarte utrolig nok ikke å få ballen i mål til tross for en rekke stor muligheter, spesielt i første omgang.

I stedet tok Brann ledelsen mot spillets gang etter rundt 60 minutters spill. Ruben Yttergård Jenssen fikk satt ballen i nettet.

Det så ut til å bli et ran av dimensjoner på Aker stadion, men fem minutter før slutt fikk Molde sin andre straffe i kampen. Den omsatte Leke James i nettet.

Dermed endte det med ett poeng til hvert av lagene i en kamp med massevis av sjanser, drama og underholdning for de fremmøtte i rosenes by.

- Trodde du hadde lært ...



På overtid var blant annet Veton Berisha svært nær ved å gi Brann alle tre poengene, men spissen hadde ikke marginene på sin side. Det var faktisk gjestene som hadde de aller største sjansene i den heseblesende innspurten av kampen.

I den nevnte situajsonen med Berisha mener flere at Brann-profilen trolig hadde fått straffe om han hadde gått i bakken da han passerte Molde-keeper Alex Craninx.

- Man blir straffet for å holde seg på beina, Berisha! Det trodde jeg du hadde lært..., skrev TV 2-profil Jesper Mathisen på Twitter om situasjonen.

- Mener Brann blir snytt for straffe på overtid. Berisha blir klart hindret- og straffet for å holde seg på beina, mente fotballekspert Lars Tjærnås.

Brann-trener Lars Arne Nilsen sa dette som situajsonen da han fikk se den.

- Han er en mann med stor moral og står på beina. Hadde han ramla der hadde vi fått straffe og vunnet kampen, men det er bra at han står, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

FIKK POENG: Brann-trener Lars Arne Nilsen og hans menn var nær ved å ta alle poengene i møtet med Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Resultatet betyr at Molde gikk på sitt første poengtap på eget gress for sesongen. Erling Moes gutter leder likevel tabellen med sine 29 poeng.

Brann er nå oppe i 22 poeng og er nummer fire i Eliteserien.

Dominans



Molde dominerte stort i første omgang og skapte sjanse på sjanse, og det var smått utrolig at det blå hjemmelaget ikke fikk ballen i nettet de første 45 minuttene.

Innledningsvis satte Magnus Wolff Eikrem bergenserne under press med flere gode cornere og det var kun marginer som hindret en tidlig fulltreffer. Brann-forsvarer Vito Wormgoor satte blant annet ballen i egen tverrligger ved en av cornerne.

Etter 14 minutter fik Etzaz Hussain en gedigen mulighet, men Brann-keeper Håkon Opdal, som leverte en superkamp, var med på notene og reddet skuddet.

Etter 30 minutter ble det komplett kaos inne i Brann-feltet etter en corner. Molde kom til sjanse på sjanse, men oppofrende spill fra Brann hindret utrolig nok scoring. Leke James kom blant annet til to avslutninger i denne situasjonen.

Utrolig Ohi-miss



Molde angrep og angrep, mens Brann hadde svært lite å by på offensivt. Laget som gikk på et braktap borte mot Ranheim i cupen tidligere i uken skal i hvert fall ha ære for at de ofret seg inne foran eget mål med blokkeringer og taklinger.

Rett før pause kom Moldes største sjanse i omgangen, og akkurat det sier ikke lite. Erling Knudtzon ble spilt glimrende fri på kanten og la inn foran mål. Ved bakre stolpe sto Ohi Omoijuanfo helt alene på blank kasse, men spissen fikk ikke skikkelig treff og det endte opp med en avslutning som Opdal enkelt kunne plukke.

Dermed sto det 0-0 etter første omgang på Aker stadion.

Straffe og mål imot



Andre omgang fortsatte som den første, med Molde-dominans. Etter 58 minutter fikk vertene straffe da Omoijuanfo ble lagt i bakken av Gilli Rolantsson.

UTLIGNET: Moldes Leke James. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Fredrik Austnes steg fram for å sende Molde i føringen fra elleve meter. Skuddet fra krittet var knallhardt, men noe upresist og smalt i tverrliggeren og ut.

I stedet skulle det skje ting i andre enden. Minutter etter det misbrukte straffesparket tok Brann ledelsen. Etter et langt innkast endte ballen etter hvert opp ute hos Ruben Yttergård Jenssen og med høyrefoten fikk han styrt ballen i nettmaskene.

En real kalddusj for hjemmelaget.

Eventyrlige sjanser



Brann kom bedre med i kampen etter ledermålet, samtidig som Molde nå måtte blottlegge seg enda mer defensivt i jakten på en utligning.

Etter 81 minutter burde den kommet. Innbytter Fredrik Sjølstad fikk hodet på et godt innlegg og ballen hadde retning mot mål, men en feberredning av Opdal i Brann-buret hindret scoring. Burvokteren tok seg også av returen på mesterlig vis.

Like etter skulle imidlertid utligningen komme da Omoijuanfo igjen ble lagt i bakken innenfor 16-meteren. Bismar Acosta var synderen denne gangen.

Leke James holdt hodet kaldt og satte inn 1-1 på Aker stadion.

Kristoffer Løkberg fikk en gedigen mulighet til å gi Brann ledelsen igjen på tampen, da han fikk ballen fra Veton Berisha, men skuddet gikk like utenfor mål.

Bersiha fikk en eventyrlig mulighet på overtid da han ble spilt igjennom, rundet keeper og sendte kula i retning mål, men utrolig nok rullet den utenfor.

Det endte med 1-1 i rosenes by.