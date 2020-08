Nilsson-fall på trening – pause i halvannen måned

Den svenske skiskytteren Stina Nilsson er skadd etter et uhell under trening. Hun pådro seg brudd i en albue da hun gikk i asfalten i en utforkjøring.

Nilsson hoppet av langrennssatsingen og gikk over til skiskyting for noen måneder siden. Nå venter seks ukers pause fra bruk av staver.

– Det kjennes selvfølgelig surt at fallet resulterte i brudd, men jeg kjenner meg takknemlig over å ha et så godt team rundt meg, sier hun i en pressemelding.

Nilsson skulle delta i det svenske mesterskapet i skiskyting med rulleski neste uke, men det er nå uaktuelt.

Skiskytterne skal etter planen innlede kommende verdenscupsesong i finske Kontiolahti siste helgen av november før man fortsetter i Östersund uken etter.

