Nimåls-Haaland gir Norge håp om VM-avansement etter utrolig kamp

Endelig løsnet det for Norge i U20-VM. Erling Braut Haaland (18) scoret spinnville ni mål (!) og ble historisk med flest mål i én VM-kamp.

NORGE - HONDURAS 12-0:

LUBLIN (Nettavisen): Norge vant altså hele 12-0 i den siste og avsluttende kampen i gruppespillet torsdag.

I sentrum for begivenhetene: En brennhet 18-åring.

Utrolige ni mål (!) av Haaland gjør at jærbuen nå er toppscorer i VM. I tillegg fikk han ett annullert, og spissen kommer neppe til å oppleve en lignende kamp igjen.

- Det er som en kniv i varmt smør. Det er helt vilt, oppsummerte NRK-kommentator Christian Nilssen helt presist om Salzburg-proffens prestasjon.

I tillegg har Haaland nå blitt historisk med flest mål i en U20-VM-kamp.

Han tar dermed rekorden fra Adailton (Brasil), som har har hatt den alene siden 1997, da han scoret seks i en og samme kamp i 10-3-seieren over Sør-Korea det året.

Norge-seieren, mot det som må sies å være et fryktelig svakt Honduras-lag, gjør at Pål Arne «Paco» Johansens menn har et håp om å gå til VMs åttedelsfinaler som en av de fire beste treerne.

Slik går Norge videre

Det som er helt sikkert er at Polen og Ecuador er allerede videre som gruppetreere med sine fire poeng.

Norge er nå avhengig av at flere ting må inntreffe: Nigeria eller USA må tape senere torsdag kveld mot henholdsvis Ukraina eller Qatar. Saudi-Arabia må ta poeng mot Panama fredag kveld, og Sør-Korea må tape mot Argentina eller Portugal må tape mot Sør-Afrika fredag.

Hvis to av tre av ovennevnte går inn, vil trolig Norge gå videre, om det ikke kommer noen svært overraskende resultater i form av svært store seire.

Se alle gruppetabellene nederst i artikkelen.

Norge fikk en drømmestart på torsdagens kamp. Allerede etter seks minutter fikk Jens Petter Hauge en fin ball i bakrom, og Glimt-spilleren kikket opp før han spilte den på tvers, der Erling Braut Haaland ventet foran mål. Fra syv meter gjorde spissen ingen feil og sendte Norge opp i 1-0.

Samme mann trodde han hadde økt ledelsen fem minutter senere da han vant ballen fra en motspiller, avanserte ti meter og hamret ballen i mål, men etter bruk av VAR ble målet annullert for frispark mot den storvokste spissen.

Reprisene viste at Haaland ga en liten dytt til Honduras-spiller Wesly Decas, og det kan trolig forsvares å blåse frispark, men nok en gang var altså marginene imot Norge i dette mesterskapet.

Haaland-show

Etter drøyt 20 minutter skulle Haaland få sitt andre likevel. Tobias Børkeeiet spilte ham gjennom med en glimrende pasning, og alene med keeper gjorde spissen ingen feil og hamret inn 2-0 for Norge med en fin avslutning.

Norge kjørte over Honduras, og etter en halvtime kom 3-0. Leo Østigård steg til værs på en corner fra Tobias Christensen og stanget ballen kontakt i lengste hjørne. En flott scoring av Norge, som dermed ledet med tre.

Tre minutter senere fikk Norge straffe da Børkeeiet, som hadde vært meget god på den norske midtbanen, spilte igjennom Haaland med en nydelig pasning i bakrom. Spissen rundet keeper og ble tatt, og dommeren pekte helt korrekt på straffemerket.

Haaland tok ansvar som vanlig fra krittmerket, sendte keeper den ene veien og ballen den andre.

GIR VM-HÅP: Norges Erling Haaland feirer et av mange mål sammen med Jens Petter Hauge, Kristian Thorstvedt og Ulrik Fredriksen mot Honduras. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Salzburg-proffen var ikke ferdig for dagen. Han fikk ballen fra en pigg Jens Petter Hauge tre minutter før pause og banket inn sitt fjerde for kampen med en knallhard avslutning høyt i mål fra ti meter.

En vakker avslutning, og dermed sto det 5-0, noe som holdt seg til pause.

Scoring på scoring

Andre omgang var bare 40 sekunder gammel før Norge økte igjen. Kristian Thorstvedt, som fikk starte sin første kamp i VM torsdag, vant en duell høyt i banen og løsrev seg i boksen.

Viking-spilleren spilte fint ut til Jens Petter Hauge, som kontakt satte inn Norges sjette mål for kvelden med en fin avslutning fra ti meter.

To minutter senere var det duket for Haalands femte mål for kvelden da han fikk ballen fra Hauge i boksen, dro seg forbi en mann og hamret inn 7-0 med en avslutning i lengste hjørne.

Bedre ble det ikke for Honduras at Alex Gomes ble utvist med over en halvtime igjen å spille.

Haaland scoret sitt sjette for dagen med 25 minutter igjen å spille da han fikk ballen fra Thorstvedt og pirket den over linjen fra to meter.

Et kvarter før slutt scoret jærbuen igjen da han møtte et innlegg fra Håkon Evjen og satte ballen i mål fra kort hold. Dermed sto det 9-0 til Norge.

Syv minutter før slutt kom kveldens tiende scoring. Eman Markovic sørget for tosifret da han kom alene gjennom og satte inn 10-0 med en fin avslutning langs bakken.

Rett før slutt satte Haaland inn sitt åttende for kvelden da han løp uhindret gjennom feltet og banket ballen i mål fra skrått hold.

Minuttet senere økte 18-åringen til 12-0 med sitt niende for kvelden. Det ble også sluttresultatet.

Slik startet Norge mot Honduras:

Julian Faye Lund, Christian Borchgrevink, Ulrik Fredriksen, Leo Skiri Østigård, Håkon Evjen, Tobias Christensen, Adnan Hadzic, Tobias Børkeeiet, Jens Petter Hauge, Kristian Thorstvedt, Erling Braut Haaland.

Her er alle gruppestillingene per nå. Fire av de seks beste treerne går som kjent videre:

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F: