Nina Haver-Løseth legger opp

Den profilerte alpinisten gir seg etter 14 år i bakken.

Nina-Haver Løseth velger å gi seg som alpinist. Det bekrefter 31-åringen selv til NRK torsdag.

- Det er en deilig følelse at jeg tok den avgjørelsen, jeg kjenner at det er på tide. Jeg har holdt på med dette profesjonelt siden jeg var 16 år. Man kjenner når det er riktig tidspunkt å gi seg, sier Haver-Løseth til NRK.

Hun bekrefter at det ikke er mangel på motivasjon som gjør at hun nå legger opp:

- Det er ikke mangel på motivasjon som gjør at jeg gir meg. Jeg føler meg mettet og fornøyd. Og så er det på tide å gi fakkelen videre til de yngre jentene, forteller hun til NRK.

I FARTA: Nina Haver-Løseth var en av norsk alpinsports største profiler. Foto: Damir Sencar (AFP)

Hun debuterte for første gang i verdenscupsirkuet i 2006, men måtte vente helt il 2016 for å få registrert sin aller første verdenscupseier. Det er uansett flere oppturer Haver-Løseth nå kan se tilbake på.

Den kanskje største bragden er bronsemedaljen fra OL i 2018 i Pyeonchang, da hun endte på tredjeplass i lagkonkurransen i paralellslalåm. Det var til slutt Sveits som vant foran Østerrike.

Hennes verdenscupseier i Santa Caterina var uansett den første kvinnelig norske verdenscupseieren siden Andrine Flemmen stod på toppen av pallen i Sölden i 2002.

Mye av karrieren har dessverre også handlet om skader. I 2010 fikk hun en skade i leggen som satte henne ute i lang tid, mens hun gikk glipp av blant annet VM i Åre i 2019 da et fall viste at hun hadde et brudd på leggbeinet under kneet.

Hun forteller at hun ikke har lagt noen planer for hva hun skal gjøre nå som karrieren er over, men ser frem til å leve mer «normalt».