Niskanen knuste nordmennene i Lahti

Hans Christer Holund ble beste norske på en 3. plass, men Iivo Niskanen var i en klasse for seg selv på 15-kilometeren i Lahti.

Finnen kjempet lenge mot russiske Aleksandr Bolsjunov om seieren, men hadde den sterkeste avslutningen på løpet av de to og vant til slutt 10,1 sekunder foran russeren.

Etter løpet forteller Niskanen at det finske laget og spesielt smørerne har vært under hardt press fra finsk presse de siste dagene. Det finske laget har fått kritikk for at de gjentatte ganger har slitt med dårlige ski denne sesongen.

Derfor synes Niskanen at det var godt å slå tilbake lørdag.

- Jeg må si at denne seieren går til serviceteamet. Vi hadde ekstremt gode ski i dag og vi viser at vi fortsatt henger med blant de beste i verdenscupen, sier Niskanen i et intervju vist på NRK.

Fornøyd Holund



Holund var den eneste nordmannen som var i nærheten av å gi Niskanen og Bolsjunov kamp lørdag, men han endte til slutt 28,8 sekunder bak den finske vinneren.

Han er likevel svært godt fornøyd med det han opplever som et toppløp for hans egen del i klassisk stil.

- Jeg lærte en del fra Östersund hvor jeg åpnet for hardt. Jeg hadde en plan om å åpne kontrollert og øke etter hvert. Det fungerte, sier Holund til NRK.

3. PLASS: Hans Christer Holund var godt fornøyd med en pallplass lørdag. Foto: Markku Ulander (AP)

Nordmannen er klar på at de norske har en jobb å gjøre dersom de skal henge med Niskanen og Bolsjunov på 15-kilometer klassisk neste sesong.

Han gleder seg imidlertid over at Niskanen fikk seg en opptur i Lahti foran egne fans.

- Det er bra oppmøte og det er gøy å se at han lykkes på hjemmebane, sier Holund.

Mange nordmenn blant de ti beste



Selv om det kun ble én nordmann på pallen var det likevel en respektabel norsk laginnsats med totalt fem nordmenn blant de ti beste.

Sjur Røthe ble nest beste nordmann på en 5. plass - 47,9 sekunder bak Niskanen.



Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo tok de påfølgende plassene bak Røthe.



Verdenscupen i langrenn fortsetter i Lahti søndag med stafett for både kvinner og menn.