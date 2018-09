NISO krever minstelønn i ishockey

NISO krever at spillerne i den norske eliteserien i ishockey får minstelønn, skriver Nitten.no.

Ishockeynettstedet skriver at utøverorganisasjonen NISO forhandler med NHO Idrett/Abelia, og at et av kravene er minstelønn.

– Dette er et tema som spillerne selv ønsker å rette fokus på, og initiativet kommer fra eldre spillere som selv har vært unge og lavtlønnede i ligaen. Det er en urimelig forskjellsbehandling mellom en del spillere i dag, særlig for unge spillere, som er med på stort sett all aktivitet, men som likevel kompenseres svært lavt. Etter vårt syn er det et misforhold mellom lønnen og ytelsen som gis, sier forbundsleder Joachim Walltin til Nitten.no.

Jesper Hoel, som spiller for Manglerud Star og er styremedlem i NISO, mener at eliteseriespillerne bør ha den samme minstelønnen som Toppserien i fotball – 4000 kroner.

– Vi har full forståelse for at det er store økonomiske forskjeller i norsk hockey, men i Get-ligaen er løsningen ganske enkel: Da må man velge å ha en importspiller mindre eller å betale noen av de andre spillerne mindre, sier Jesper Hoel til Nitten.no.

