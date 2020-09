Nizzolo bryter Tour de France: Kan åpne opp for Boasson Hagen-seirer

Den italienske spurteren Giacomo Nizzolo måtte bryte Tour de France på lørdagens etappe. Det kan bety seiersmuligheter for Edvald Boasson Hagen.

Nizzolo var den som skulle sikre etappeseirer for Bjarne Riis' NTT-lag i årets Tour de France. Italieneren kom til storrittet med masse selvtillit etter å ha vunnet det italienske mesterskapet og EM i baneløp.

Men spurteren fikk det ikke til å stemme i Touren. Etter skuffende resultater så langt, måtte han bryte underveis på lørdagens åttende etappe på grunn av kneproblemer.

Det danske nyhetsbyrået Ritzau skriver at Bjarne Riis dermed må sette sin lit til Edvald Boasson Hagen, Michael Valgren og Roman Kreuziger dersom laget og Riis skal få en etappeseier i årets Tour.

Boasson Hagen viste fredag at han fortsatt kan være med, også i spurter, da han ble nummer to da et redusert hovedfelt gjorde opp om seieren på den sjuende etappen.

