Njoya med bisarr scoring da Vålerenga vant sesongens første kamp

Ajara Nchout Njoya åpnet målkontoen for sesongen da Vålerenga slo Røa 2-0. Kolbotn og Avaldsnes spilte 2-2 etter en sen scoring av Eline Hegg.

Njoya, med det noe uortodokse nummer 3 på ryggen som spiss, satte inn 1-0 etter et rimelig spesielt mål. Hun ble spilt alene med Røa-målvakt Linn Mari Nilsen og prøvde å pirke ballen forbi målvakten fra 16 meter, men Nilsen reddet.

Ballen gikk likevel tilbake i leggen på Njoya, i en høy bue over alt og alle og i mål. Vålerenga-spissen så seg rundt etter ballen sekunder etter at den traff henne i leggen, men like etter datt ballen i mål til 1-0.

Stefanovic-mål

Njoya ble også den store helten i cupsemifinalen i oktober i fjor med hat trick på elleve minutter i 4-1-seieren over Arna Bjørnar. Cupfinalen tapte Vålerenga 1-5 for LSK Kvinner.

Dejana Stefanovic scoret kampens andre etter 70 minutter da hun hælflikket ballen i mål etter en corner. 2-0 ble også sluttresultatet.

– Det føles utrolig. Vi jobber mer for hverandre denne sesongen, sa Stefanovic etter kampen til NRK.

Første seier

Dermed tok Vålerenga sin første trepoenger etter at det ble tap 2-3 for Sandviken i seriepremieren.

– Jeg er stolt av spillerne. Vi vinner duellene og derfor vinner vi også matchen, saVIF-trener Jack Majgaard Jensen til NRK.

– Det var veldig framgang for oss. Vi begynner å få struktur i det vi holder på med. Brutalt å tape kamper, men sånn er det når vi skal bygge et lag. Vi taper fortjent. Vålerenga er gode med solide spillere, men vi står ganske bra i perioder, sa Røa-trener Geir Nordby etter tapet.

Avaldsnes så ut til å vinne borte mot Kolbotn og ta sesongens andre trepoenger, men fem minutter på overtid dukket Eline Hegg opp for hjemmelaget og utlignet til 2-2. Det ble også sluttresultatet.

