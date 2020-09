NM i fotball for herrer avlyses

NFF har besluttet å avlyse gjennomføringen av den tradisjonsrike cupen denne sesongen.

Torsdag formiddag kunne Nettavisen avsløre at Norgesmesterskapet for herrer i 2020 avlyses og at NM for kvinner gjennomføres.

Nettavisen var i kontakt med konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn, som ikke ønsket i å kommentere opplysningene.

Fotballpresidenten: - Et unntaksår

Klokken 12 kom imidlertid bekreftelsen fra Norges Fotballforbund og fotballpresident Terje Svendsen.

- 2020 er et unntaksår for samfunnet og for norsk fotball. For første gang i historien, med unntak av krigsårene, er det ikke mulig å gjennomføre et normalt norgesmesterskap for herrer. NFF har hele tiden hatt som mål å få i gang hele fotballen, sier Svendsen.

- Når myndighetene ikke har gitt grønt lys for trening og kamp for alle, kan NM i 2020 uansett ikke gjennomføres med at breddeklubbene får delta. Etter en helhetsvurdering er dessverre konklusjonen at årets norgesmesterskap for herrer avlyses, sier fotballpresidenten videre.

Kvinnefinalen på Ullevaal

På kvinnesiden er situasjonen annerledes, i og med at sluttspillet er kuttet. Dt gir rom i terminlisten for å gjennomføre NM.

- Vi vet at cupen er viktig for engasjementet og oppmerksomheten som fotball for kvinner fortjener. Derfor er jeg svært glad for at vi kan gjennomføre NM for kvinner. I tillegg flytter vi årets finale hjem til Ullevaal.

- Slik situasjonen er nå kan vi ikke ha mer enn 200 tilskuere, men vi kommer til å gjøre vårt for å skape en flott ramme rundt finalen innenfor smittevernfaglige rammer sammen med våre samarbeidspartnere. Med dette sender vi et signal om viktigheten av å satse på fotball for kvinner, sier Svendsen.

Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, er glad for at cupen for kvinner kan bli gjennomført.

– Det er synd at cupen på herresiden ikke kan gjennomføres, men veldig gledelig at vi også i år kan kåre en cupvinner på kvinnesiden. Vi må berømme NFF for at de har lyttet til klubbene i denne saken. Cupen er viktig for oppmerksomheten rundt kvinnefotballen, og det er stort for oss at finalen spilles på nasjonalarenaen Ullevaal stadion, sier hun til Nettavisen.

ULLEVAAL I ÅR: Fjorårets finale mellom LSK Kvinner og Vålerenga ble spilt i Telenor Arena. I år flyttes finalen til Ullevaal. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Vurderte flere alternativer

Koronasituasjonen har skapt trøbbel for gjennomføringen av fotballsesongen på alle nivåer.

NFF har jobbet med flere alternative scenarioer for å få kåret en cupmester i 2020-sesongen. Et av de mest aktuelle har den siste tiden vært å spille NM kun for de 32 lagene i de to øverste divisjonene på herresiden.

Breddefotballen venter fortsatt på grønt lys fra myndighetene for oppstart av normale treninger og kampaktivitet. En avklaring rundt dette kommer tidligst midt i september.

Nå som NM på herresiden ikke vil blir gjennomført i 2020 legger Forbundsstyret til grunn for sitt vedtak at cupkassen på herresiden, som består at 30 millioner kroner, fordeles i tråd med normal utbetaling 2017-2019.

Det betyr om lag 13 millioner kroner til toppklubbene, 8 millioner kroner til breddeklubber og 8 millioner kroner til fotballforbundet.