Noah (19) imponerer i Portugal, men måtte takke nei til nødlandslaget: - Vil ikke gå så dypt i det

Noah Jean Holm om nødlandslaget, rivaloppgjøret mot Braga og tilværelsen som lagkamerat med superstjernen Ricardo Quaresma (37).

19-åringen forlot Norge og Strømsgodset allerede som 15-åring til fordel for Leipzig, før han i sommer gikk til den portugisiske klubben Vitória Guimarães.

Der har det allerede blitt fem innhopp for den norske U21-landslagsspissen.

- Det er første gang jeg er del av et ordentlig A-lag. Jeg fikk mye trening med A-laget i Leipzig, men jeg har ikke kjent på hverdagen som et A-lag har, og være en fast del av det. Det er ganske nytt for meg, men har blitt tatt bra imot. Gutta snakker ganske bra engelsk, og vi har mange fra utlandet som er i samme situasjon, forteller Holm på telefon til Nettavisen fra sin leilighet i Portugal.

Der bor han sammen med sin bestekamerat fra Danmark, som ifølge Holm i øyeblikket fungerer som «personlig kokk».

Det norske spisstalentet forlot norsk fotball for fire år siden, og har gått store deler av sin skole i utlandet. Han merker stor forskjell på fotballen i Tyskland kontra Portugal.

- Ballhåndteringen er veldig annerledes fra Tyskland. I Tyskland skal man rett fram tidlig og det blir mye pingpong, men her er det bedre tid til å ta ned ballen og bruke tid, men samtidig angripe når det skal gå fort.

Det passer Holm, som har to mål på tre U21-landslagskamper, godt.

- Jeg er en spiss som er flink til å holde på ballen, og vente til medspillerne mine kommer rundt eller vende opp selv.

Kom inn i brennhett hatoppgjør

Til tross for at 19-åringen kom til klubben så sent som i juli, trener han fast med A-laget som ligger på åttendeplass i den portugisiske toppserien.

Ett av ungguttens innhopp kom 25. oktober, da Vitória Guimarães møtte Braga borte til hatoppgjør.

Holm sto klar på sidelinjen da det nærmest brøt ut masseslagsmål etter en takling, noe som resulterte i totalt tre røde kort like før slutt.

Deretter ble Holm kastet rett til ulvene i en kamp han tidlig fikk merke hvor mye betydde for fansen.

- Det sto fans med lys rundt bussen hele den uka, forteller han og påpeker at man mister litt av derbyfølelsen når kampene spilles for tomme tribuner.

Opptakten til kampen vitnet imidlertid om hvor mye oppgjøret betyr for klubbens supportere.

- Hele uka kom det meldinger på telefonen om at «dere skal faen meg skjerpe dere den uka». Fansen skrev masse meldinger og ga beskjed om at kampen er den viktigste for sesongen. Da vi var på hotellet kvelden før sto det kanskje 100 fans med flomlys og alt, forteller han.

Måtte melde avbud til nødlandslaget

Holm har gjort det godt på aldersbestemte landslag, men har kun tre kamper på det nest øverste nivået i landslagspyramiden.

Han avslører imidlertid at han fikk en telefon da Norges Fotballforbund (NFF) ringte rundt til ulike utenlandsprofiler for å samle sammen et lag til Nations League-oppgjøret mot Østerrike onsdag.

- Jeg vil ikke gå så dypt i det, men jeg ble bare spurt om jeg hadde mulighet til å møte hvis det skulle bli noe, avslører han.

Det ville sannsynligvis vært gode mulighet for spilletid utover i 1-1-kampen ettersom Leif Gunnar Smerud kun hadde med seg to rene spisser i Veton Berisha og Jørgen Strand Larsen til Østerrike.

En liten smell i ankelen hindret imidlertid Holm i å kaste seg på flyet fra Portugal.

- Det var selvfølgelig kult (å bli spurt), men det var litt kjipt at jeg ikke var 100 prosent «fit». Å spille på A-landslaget er alltid noe man drømmer om, men jeg er veldig glad for at de i hvert fall så min vei, sier han.

Vil fortsatt vrake Danmark

Den tidligere Strømsgodset-spissen er sønn av tidligere Eliteserie-profil David Nielsen, som spilte i både Start, Strømsgodset og Brann.

Både Nielsen og Holms mor er danske, men unggutten bodde i Norge fra han var syv år, har norsk statsborgerskap og U-landslagskamper for Norge helt fra U15-nivå.

Nettavisen skrev i 2018 om at Det danske fotballforbundet har jobbet med å overtale Holm til å spille for dem, men hovedpersonen selv beroliger med at det etter all sannsynlighet er Norge som får nyte av hans tjenester også i fremtiden.

Dersom han får én A-landskamp for ett landene, er han i utgangspunktet låst.

- Akkurat nå har jeg ingen dialog med dem, og jeg har heller ikke tenkt å ta opp noen dialog heller. Akkurat nå er jeg en del av U21-landslaget. Der ligger alt fokuset mitt, og forhåpentligvis kan jeg spille meg inn på A-landslaget.

- Så hvis du hadde vært skadefri da telefonen fra NFF kom i helgen, hadde du ikke vært i tenkeboksen?

- Nei. Da hadde jeg pakket bagen med en gang og løpt til flyplassen, ler han.

Spissen angrer heller ikke på at han tidlig dro ut av Norge, og forlot Drammen og Strømsgodset til fordel for Leipzig i 2017.

- Det er et stort spørsmål hver gang man får de tilbudene. Det er selvfølgelig mange som påvirker det, men jeg tror det handler om hva du selv synes. Den skolegangen du får i utlandet er «second to none», og det gir deg litt ekstra, sier han og fortsetter,.

- Når du er hjemme i Norge er alt så fint, og du har mammas mat og så videre. Du får litt mer den tøffheten og blir tidlig voksen i utlandet.

På lag med Quaresma

Hans Vitória Guimarães ligger på åttendeplass med 10 poeng etter sju serierunder. Holms mannskap har ikke bare styrket seg med nordmannen i år, for i september vakte en signering voldsomt oppsikt.

Da ble den portugisiske superstjernen Ricardo Quaresma klar for klubben, men det var ikke signeringen av 37-åringen med en fortid i både Barcelona, Inter og Chelsea som vakte oppsikt, men heller presentasjonen av ham.

Vitória slo nemlig virkelig på stortrommen, og la ut en presentasjonsvideo på over minuttet, som kulminerte med at Quaresma kom ridende ut på en hvit hest i klubbens drakt.

Videoen ble umiddelbart en snakkis blant Holm og hans lagkamerater.

- Vi hadde vært ute og trent den dagen. Det hadde vært litt rykter om at han eventuelt kunne komme hit, men det var ingen av oss som hadde tatt det på alvor. Så kom alle sammen inn og så hørte vi snakking i garderoben og fikk beskjed om å gå inn på Instagram og se. Da så vi Quaresma komme inn på hest og med krone, så det var helt sykt. Når man henter en sånn spiller skal det være litt ekstra, humrer han.

Se den spektakulære videoen her:

Landslagsstjernen med over 80 kamper for Portugal har imidlertid overrasket den norske unggutten.

- Jeg prøver å lære så mye som mulig. Han er veldig flink til å gi tips, og vi snakker ofte sammen. Han liker å slå mye innlegg, og han er veldig flink til å gi tilbakemelding om hvor han vil jeg skal være, sier Holm og fortsetter.

- Det er flere av oss som tenkte at han er 37 år og kommer hit og skal tjene sine siste penger før han går av med pensjon , men det er så langt fra sannheten du kan komme. Han er den som går mest opp i at treningen skal være bra. Han roper og skriker i garderoben om det er noe han er utilfreds med og løfter oss andre opp. Et veldig, veldig friskt pust inn i garderoben, avslutter han.

