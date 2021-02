Nødutrykning til Manchester United-spillernes hotell: - Falsk alarm

Kun timer før laget skal i aksjon mot Everton dukket brannmannskap opp på hotellet deres.

Manchester United skal ha fått seg en overraskelse mens de forberedte seg til lørdagens Premier League-kamp mot Everton på spillerhotellet i Manchester, skriver The Mirror.

United-spillerne bor som de ofte gjør på the Lowry Hotel i Manchester før kampen på Old Trafford, men lørdag ble laget forstyrret da flere brannbiler rykket ut til hotellet.

Utrykningen skal ha skjedd like etter at Manchester United-laget selv ankom stedet, men The Mirror skriver at det skal dreie seg om en falsk alarm.

Det er usikkert om det hendelsen har fått noen konsekvenser for United-lagets forberedelser, men brannmannskapet skal ha forlatt hotellet forholdsvis raskt.

63 år siden München-tragedien



United får lørdag kveld besøk av Everton på Old Trafford klokken 21.00.

Manchester United ligger for øyeblikket på 2. plass i Premier League - tre poeng bak City før oppgjøret mot Everton.

Lørdagens kamp blir spilt eksakt 63 år etter den München-tragedien, en flystyrt i 1958 som tok livet av totalt 23 mennesker, deriblant åtte United-spillere.

Manager Ole Gunnar Solskjær maner nå Solskjær egne spillere til å vise hva klubben er god for.

- Det er kun den fjerde gangen en kamp blir spilt på akkurat den datoen, og det er viktig at vi leverer en god prestasjon og forhåpentligvis kan hedre dem med resultatet, sier Solskjær.

- Det er en så viktig del av historien vår og klubbens ånd, forteller han.

Møter King

Solskjær og United møter altså Everton som har hatt en positiv sesong under Carlo Ancelottis ledelse.

Nylig signerte norske Joshua King for de blåkledde fra Merseyside - en spiller som Solskjær kjenner godt ettersom King selv har vært en del av United-akademiet.

Uniteds norske manager tror Everton har gjort et godt kjøp.

- Han nærmer seg sitt beste stadie i karrieren. Vi har sett det for Norge, at han har modnet og vokst, sier Solskjær.

Kampen mot Everton sparkes i gang klokken 21.00 på Old Trafford, og du kan følge den i Nettavisens livesenter.

