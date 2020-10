Noer med to mål da Storhamar slo Lillehammer

Storhamar har fått en god start på årets sesong etter sin annen strake seier. Tirsdag ble erkerival Lillehammer slått med 5-0 i mjøsderbyet i ishockey.

Begge lagene kom fra seier i åpningen av eliteserien, men det var slaget om Mjøsa som gjaldt tirsdag. Storhamar kom fra seier over Stavanger, mens Lillehammer vant over Stjernen i helgen.

Det var en gammel LIK-helt som viste seg giftigst hos gjestene. I sommer valgte Jakob Lundell Noer og Sondre Bjerke å skifte beite og dra sørover. Etter bare tolv sekunder hadde de gule og blå tatt føringen ved nettopp Noer.

– Det var en drøm som gikk i oppfyllelse. Det gikk så fort at jeg ikke rakk å kjenne etter hva jeg følte, sa Jakob Lundell Noer til TV 2.

Noer økte til 2-0 etter drøye 16 minutter, før Jimmy Andersson satte 3-0 kort etter.

Det drøyde til 38.30 minutter før det neste målet kom. Patrick Elvsveen satte inn 4-0 på tampen av 2. periode.

Til tross for flere overtallsmuligheter i tredjeperioden klarte ikke hjemmelaget å lage mål. Eirik Salsten ordnet 5-0 med litt under tre minutter igjen av kampen.

– Vi har fått en så god start at vi klarer å jobbe for hverandre. Dessuten har Kokman (målvakten) stått på hodet for oss, sa Noer.

