Nok en forsvarsspiller forlater Arsenal

Carl Jenkinson forlater Premier League-klubben Arsenal til fordel for Nottingham Forest i mesterskapsserien.

27-åringen har signert en treårskontrakt, opplyser Nottingham onsdag. Prislappen er ikke kjent.

Jenkinson kom til Arsenal fra Charlton i 2011 og fikk med seg 70 kamper for London-klubben. Høyrebacken, som også har én landskamp for England, scoret ett mål for «The Gunners».

De siste sesongene har Jenkinson vært på lån hos andre klubber. Fra 2014 til 2016 var han i West Ham, mens han sesongen 17/18 var på lån i Birmingham.

Dermed har Arsenal mistet de to siste gjenværende spillerne fra 2012/13-troppen. Tirsdag ble det klart at Laurent Koscielny går til Bordeaux, noe som gjorde Jenkinson til «The last man standing».

(©NTB)