Nok en landslagsspiller klar for Rosenborg

Den norske landslagsspissen Lisa-Marie Utland (27) vender hjem fra engelske Reading og har skrevet under for toppserieklubben Rosenborg.

Det skriver Rosenborgs kvinnelag på sitt nettsted. Overgangen blir klar tre uker etter at en annen landslagslagsspiller, Wolfsburg-proffen Kristine Minde, skrev under for trondheimsklubben fra 1. august.

– Det er en veldig god spiss vi har hentet, en spiller som alltid har scoret mål for lagene hun har spilt for. Det er veldig spennende å få en slik kvalitetsspiller inn i troppen, sier Rosenborg-trener Steinar Lein.

– Lisa-Marie er som Kristine Minde, en erfaren spiller som har den erfaringen flere i dagens tropp mangler, legger han til.

Utland har lagt bak seg én sesong i Reading, og hun har tidligere spilt for Rosengård, Røa, Trondheims-Ørn og Amazon Grimstad.

Rosenborg serieåpner hjemme mot LSK Kvinner 3. juli.

