Nok en Odd-veteran legger opp

Fredrik Nordkvelle (35) har bestemt seg for å avslutte fotballkarrieren. Han blir den andre spilleren i Odd som gjør det på under en uke.

Sist fredag fortalte Fredrik Semb Berge at han legger opp under Odds juleavslutning for sponsorer og samarbeidspartnere.

Ut klubbdørene får 30-åringen følge av Nordkvelle.

– Sånn som sesongen har utviklet seg for min egen del, har valget blitt enklere og enklere å ta. Jeg kunne sikkert «pushet» karrieren i flere år til, for kroppen føles fin, men karriereslutt hadde uansett vært like rundt hjørnet, sier Nordkvelle til Telemarksavisa.

Telemarkingen startet seniorlivet i Pros Grenland i 2003. Fire år senere ble han snappet opp av Strømsgodset, og der ble han fram til en overgang til Brann i 2012. Allerede året etter gikk Nordkvelle til Odd.

Skienslaget har to kamper igjen i Eliteserien. Med onsdagens 1-4-tap for Molde forsvant Odds mulighet til europacupspill i 2021.

