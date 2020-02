Nok en Ski Tour-triumf til Johaug - Østberg med heroisk etappe

31-åringen suste avgårde og skaffet seg en stor ledelse. NRK-ekspert Fredrik Aukland mener likevel at de bak kunne gjort en enda bedre jobb med å tette luken, selv om Ingvild Flugstad Østberg skapte ny spennning mot slutten.

Therese Johaug har vært utilnærmelig så langt under Ski Tour 2020 i Sverige og Norge og torsdag gikk 31-åringen fra Dalsbygda inn til nok en etappeseier.

I den 34 kilometer lange løypa i Meråker, med mye stigning, var det ingen som kunne tukte den norske stjernen, selv om Ingvild Flugstad Østberg gjorde en heroisk jobb med å hente inn Johaug mot slutten av etappen.

Ved passering 30 kilometer var Østberg bare 7,9 sekunder bak lederen. Marginen var på det meste over 30 sekunder i løpet av etappen. Østberg måtte likevel ta til takke med en andreplass. Hedi Weng kapret tredjeplassen.

Fikk luke tidlig



Seieren betyr at Johaug øker ledelsen i verdenscupen sammenlagt. Hun økte også ledelsen i sammendraget av Ski Tour 2020, der hun før rennet var klart i tet.

Allerede etter drøye tre kilometer dro Johaug ifra svenske Ebba Andersson, Heidi Weng og Astrid Uhrenholdt Jacobsen som fulgte nærmest innlandetjenta. Løperne hadde vært ute i sporet i rundt elleve minutter da Johaug fikk en luke.

Luken økte raskt og Johaug var plutselig 24 sekunder foran de som fulgte bak. På et punkt var ledelsen også på over 30 sekunder for jenta i front over fjellet.

Bak lederen kjempet Ingvild Flugstad Østberg seg opp i en gruppe med Andersson og Heidi Weng og trioen gjorde opp seg imellom om plassene bak vinneren. Inn til passering 14 kilometer hadde gruppen bak knappet inn litt og var 28 sekunder bak.

NRK-ekspert stusset



På grunn av vindforholdene mente ekspertene til NRK at gruppen bak Johaug burde hatt ale muligheter til å nærme seg Johaug i dette partiet av løypa.

Ekspert Fredrik Aukland stusset over at de bak ikke utnyttet det at de var tre enda bedre. Spesielt med tanke på den vanskelige vindforholdene.

- Muligheten er jo til stede her. Om de hadde dratt to-tre hundre meter hver, rullert på å gå bak og hatt et system på det, så er jo det en kjempefordel for de tre, men jeg tror ikke klarer det, sa NRK-eksperten om trioen bak.

- Spørsmålet er om de har gitt opp Johaug og tenker mer på hvem som skal kjempe om andre- og tredjeplassen sammenlagt, sa Aukland videre.

Heroisk opphenting



Til tross for at hun gikk alene i motvind på en lengre og relativt slak strekke, så sto Johaug bra imot angrepet bakfra og holdt den jaktende trioen på avstand.

Etter 20 kilometer var Johaug 23,1 sekunder foran nummer to. I gruppen bak begynte også svenske Ebba Andersson å få problemer, og måtte slippe litt.

Av de bak var det Ingvild Flugstad Østberg som hadde mest krefter og Gjøvik-jenta dro etter hvert også ifra Weng og fortsatte jakten på Johaug alene.

Østberg nærmet seg for alvor mot slutten og hadde Johaug innen skuddhold, men fikk aldri helt kontakt og dermed kunne sistnevnte avgjøre det hele på slutten.

Østberg var fire skeunder bak i mål, mens Weng gikk i mål ett minutt og 21 sekunder bak vinneren. Ebba Andersson tok fjerdeplassen.

Østberg tar dermed over andreplassen i sammendraget, med Weng på tredje.