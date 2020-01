Nok et tap for Wild

Den svake perioden til Mats Zuccarellos Minnesota Wild fortsetter. Tirsdag tapte de 3-7 mot borte Pittsburgh Penguins i NHL.

Minnesota Wild har tapt seks av de siste sju kampene. En seier blir viktigere og viktigere for at klubben til Mats Zuccarello skal kunne komme seg til sluttspillet.

Pittsburgh Penguins satte to mål i første periode på hjemmebane, og storspillet fortsatte i andre periode, der de i løpet av ett minutt satte to mål. Med fire mål under sørget Zach Parise for Wilds første scoring i løpet av de siste spilleminuttene i andre periode til stillingen 1-4.

Wild forsøkte å hente seg inn igjen i starten av tredje og siste periode, en nettkjenning signert Marcus Foligno som endte med at måltavla viste 2-4. Men bortelaget klarte ikke å henge med, for i resten av perioden satte Penguins tre nye nettkjenninger, ett fra superstjernen Sidney Crosby. Tirsdag gjorde han comeback etter en operasjon som satte ham utenfor 28 kamper.

Wilds Parise leverte nok en scoring for bortelaget helt på tampen av siste periode, ti sekunder før slutt. Det var imidlertid langt fra nok mot et sterkt Penguins.

Mats Zuccarello fikk 16 minutter og 28 sekunder på isen.

Torsdag skal Minnesota Wild møte Tampa Bay.

(©NTB)