Nora Mørk: – Hadde noen sagt «du får tre bra år og så blir du skadd igjen», hadde jeg tatt det

Nora Mørk har mistet flere år på håndballbanen etter utallige operasjoner. Hun håper hun ikke må legge opp som håndballspiller som følge av alle skadene.

– Jeg føler jeg har en del å ta igjen. Jeg har jo mistet fem mesterskap hvor jeg har vært skadd. Det er bittert og vondt å tenke på. Jeg ville gjort hva som helst for å være skadefri hele tiden. Men jeg er veldig glad for alt jeg har opplevd også, sier Nora Mørk til NTB.

For selv om hun i en alder av 29 år kan se tilbake på en meget bra håndballkarriere med tre EM-gull, et VM-gull, et VM-sølv og en OL-bronse, samt fire mesterligagull, har hun gått glipp av mye som følge av skader og operasjoner i knærne.

Om hun ikke hadde slitt så mye med skader ville hun nok vært med og tatt OL-gull i London i 2012, samt VM-gull i Brasil i 2011.

– Jeg er veldig lei av å være skadd, og jeg føler jeg har hatt mye uflaks. Hadde noen sagt «du får tre bra år og så blir du skadd igjen», hadde jeg tatt de tre årene. Så lei er jeg. Men jeg er ikke ferdig på en håndballbane, det er jeg ikke, sier hun i intervjuet med NTB på Bislett i Oslo.

Tosifret

I februar ble hun operert igjen. Mørk er oppe i et tosifret antall kneoperasjoner.

– Har du noen ganger tenkt på nå er det nok, nå orker jeg ikke mer?

– Jeg husker jeg tenkte «dette er det ikke noen vits å trene så hardt for, å legge opp hele sommerferien for å trene, for det har ingenting å si». Det var etter at jeg røk menisken etter å ha trent opp korsbåndet i åtte måneder med det siste skuddet på den treningen høsten 2018. Da var det noen tunge netter og måneder, sier hun, før hun fortsetter:

– Etter inngrepene og skadene har jeg som oftest vært lei meg i en måneds tid før jeg begynner å få motivasjonen tilbake igjen. Den kommer gradvis tilbake med opptreningen. Men det er verst mentalt, for å ryke korsbåndet gjør jo bare vondt i ett minutt, sier hun og ler.

– Rakk OL

Da Mørk skadet korsbåndet etter Bucuresti-debuten i august, visste hun hva som ventet.

– Det var kjipt selvfølgelig, men jeg visste hvordan tiden ble. Å rekke OL var det viktigste. Men hadde det også røket, ville det blitt slitsomt og tungt å komme tilbake, sier hun.

– Jeg husker at jeg ringte Stine Oftedal etter MR-undersøkelsen etter leddbåndsskaden i kneet i august. «Jeg røk korsbåndet, jeg røk alt sammen», sa jeg til henne. «Du får ikke lov til å slutte», svarte hun. Det betydde en del for meg.

Mørk forteller hun ikke føler seg hemmet i hverdagen, til tross for alle kneoperasjonene.

– Nå trener jeg masse og føler meg bra. Jeg føler meg faktisk bedre i knærne nå enn jeg har gjort på lang, lang tid. Jeg har jo alltid spilt med mye smerter opp gjennom.

Mye trening

Mørk kom hjem til Norge på formiddagen 12. mars for en sjekk av menisk og kne, samme dag som landet stengte helt ned som følge av koronaviruset. Dagene går i mye trening og tid med familien.

– Det er veldig mye trening for tiden. Vi får trene på Olympiatoppen, og jeg er der nesten hver dag. Jeg følger et opplegg fra landslaget som har vært kjempebra. Målet mitt er å komme i kjempeform. I tillegg bruker jeg mye tid med familien. Jeg har ikke gjort det de siste årene, så jeg er veldig glad for å være med dem nå.

Hun forteller at hun hadde vært klar til å spille i OL i juli/august, dersom det hadde blitt noe av.

– Jeg ville vært klar til start om jeg hadde blitt tatt ut. Men nå er jo OL utsatt, så det er bra. Da får vi trent sammen og forhåpentlig spilt mange kamper før OL og fått et enda bedre lag.

Hun har ikke problemer med å motivere seg til mesterskap de neste månedene og årene.

– EM på hjemmebane blir et høydepunkt, det samme blir OL. Det er de største motivasjonene nå. I tillegg gleder jeg meg veldig til å komme tilbake til mesterligaen og prøve å vinne Final Four.

