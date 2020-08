Nora Mørk flyttet hjem for å være nærmere sin kreftsyke mor: – Det er en påkjenning

Nora Mørks karrière har vært preget av storspill, langvarige skader og familiesykdom. Nå er hun klar for sin første sesong i Vipers.

I forbindelse med den kommende håndballsesongen åpner Nora Mørk opp om hennes nye tilværelse i Vipers Kristiansand, morens kreftsykdom og skadesituasjon.

19. juni ble det klart at Mørk vendte hjemover grunnet sykdom i familien, etter utenlandsopphold i ungarske Györ og rumenske CSM Bucuresti.

Klubben hun endte opp med å signere for var da, ikke overraskende, Vipers Kristiansand, Norges fremste håndballklubb på kvinnesiden de siste sesongene.

Den avgjørelsen angrer 29-åringen ikke på.

– Jeg føler veldig at jeg har gjort riktig valg, noe som var viktig for meg å få følelsen av. Det gjør at håndballhverdagen funker veldig bra, og jeg klarer å kose meg på trening, sier Mørk til Nettavisen.

Se eliteserien i håndball for både kvinner og menn i Nettavisen Direktesport! Sikre deg tilgang her.

Les også: Gro Hammerseng-Edin gir seg i TV 2

Når Mørk videre får spørsmål om hvordan hun påvirkes av familiesituasjonen, er hun likevel ærlig på at alt ikke er som det skal være.

– Det er klart at det er en påkjenning å ha sykdom i familien utenom, og med korona oppå det hele, gjør det ikke det så veldig mye lettere. Men jeg er ihvertfall glad for at jeg er i Norge, og bare en biltur unna Oslo. Det er ikke bare lett, men helheten en mye bedre, forteller hun.

MOR OG DATTER: Nora Mørk sammen med sin mor Tirill Mørk. Her avbildet etter en kamp da hun spilte i Györ. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Høye ambisjoner

Som ny i Vipers ser Mørk lyst på å kunne spille for sørlandsklubben fremover.

– Vi er utrolig heldige som er så mange i Vipers og kan spille masse på trening, og hvis ting skulle bli avlyst og sånne ting, så er vi godt forberedt. Det er en kjempefordel med en så stor treningsgruppe, forteller 29-åringen.

– Hva er ambisjonene individuelt, og for lagets del?

– Individuelt er det å komme helt tilbake på nivå, også har jeg lyst til å bli enda bedre. Jeg vil finne meg godt til rette her på laget og være med å bidra til å løfte nivået ytterligere. Jeg har også et sterkt ønske om å komme tilbake på landslaget, og være en del av det i mange år fremover. Så det er perfekt for meg å være i Vipers og legge det grunnlaget.

– Når det gjelder for laget så synes jeg at vi har en kjempegod og stor stall med masse kvaliteter, med god variasjon i rutinerte spillere og unge, sultne talenter. I Norge synes jeg vi skal gå for å være best, og i Europa skal vi kunne sloss mot de aller beste.

Les også: Halfvarsson sendte Northug en SMS. Da fikk han et ærlig svar tilbake

Når Mørk så blir spurt om hun har noen tanker rundt mulighetene til den gamle håndballgiganten Larvik, som hun spilte i mellom 2009 og 2016 svarer hun raskt:

– Nei, og ler litt før hun fortsetter.

– Men jeg synes det er veldig gøy at de er oppe igjen i topphåndballen. Det betyr mye for byen der.

– Umulig å ikke bli påminnet

Mørk har en lang merittliste på både landslaget og i klubbhåndball. Men karrièren har også vært preget av mange skader opp gjennom. Blant annet har håndballstjernen ikke spilt mesterskap for Norge siden VM-sølvet i 2017, og i sin første seriekamp for CSM Bucuresti i 2019 røk korsbåndet nok en gang.

Når Mørk får spørsmålet om hun preges av frykten for å pådra seg nye skader, er hun ærlig i responsen.

– Jeg må prøve å ikke tenke så mye på det, men jeg blir jo påminnet konstant, av både presse og folk utenfor om at jeg må passe på kroppen. Så det er klart at det er umulig å unngå å ikke bli påminnet, med både skade-historikken og ja, jeg vil ikke være for dramatisk å si at det er en siste sjanse, men det er klart at jeg er mer utsatt enn andre. Men jeg prøver virkelig å tenke at jeg er frisk, og nyte at det går bra, istedenfor å bruke mye energi på å være redd, selv om det er vanskelig.

– Er du forberedt på at det kan komme en ny nedtur?

– Nei, det prøver jeg ikke å være heller. Det tar jeg som det kommer. Jeg har fått mange smeller opp gjennom, både uventa og venta, så det tar jeg da som det kommer, og det veit jeg at jeg takler.

– Har skadene lært deg noe?

– Ja, jeg har lært masse, selv om jeg gjerne skulle vært foruten. Det er klart at jeg har lært å lytte mer til kroppen. Også handler det kanskje ikke om å løfte mest og være sterkest utenfor banen lenger, men å heller fungere på en håndballbane så mye det lar seg gjøre, sånn at jeg kan utvikle meg. Så er det en balanse å være smart og ikke ville for mye.

– Jeg elsker alt med håndball

– Hvor lenge ser du for deg å holde på med topphåndball?

– Jeg har lyst til å holde på så lenge kroppen tillater det. Det kan være i mange år til, og ikke så mange år til. Det får tiden vise. Så lenge kroppen holder synes jeg håndball er den beste jobben som finnes, og jeg elsker alt med det.

Når stjernen så får spørsmål om hva hun kan tenke seg å gjøre den dagen håndballkarrièren er slutt, er det liten tvil om at det ikke er i tankene om dagen.

– Jeg har mer enn nok med å fokusere på å holde meg skadefri og egentlig tillate meg selv til å nyte den tilværelsen jeg er i nå. Det har jeg venta på i nesten to og et halvt år med bare opptrening. Også tar jeg det andre i livet når det kommer.

Mangler OL-gullet

– Den store drømmen er å ta det etterlengtede OL-gullet med Norge, eller?

– Det er det ja, uten tvil. Det henger aller høyest. Også har jeg lyst til å gjøre det veldig bra med Vipers, noe jeg absolutt tror er mulig. Vi kan være en utfordrer ute i Europa.

– Vi er på et bra nivå, og så er det klart at det blir enda bedre med internasjonal «matching», når det måtte bli. Men det er bra nivå på trening, og mange som vil mye og har høye ambisjoner. Så det smitter over på hele gjengen. Jeg tror at vi kunne klart å spille jevnt og slå de beste. Nå er det jo litt variabelt ute i Europa hvor forberedte lag er. Noen har trent lenge sammen, og noen har trent og vært i karantene. Så det er veldig ymse hva nivået er på ute i Europa akkurat nå.

– Kan dere (Vipers) vinne Champions League?

– Det er ikke utenkelig at vi kan det. Jeg tror at det er viktig å tørre å sette seg litt hårete mål.

Når Mørk til slutt for spørsmålet om det er én som vi må se opp for den kommende sesongen, trekker hun frem en som hun ser på det største talentet i Norge

– Henny Reistad har vel allerede slått gjennom, men hun er fortsatt ung og lovende. Men det er en spiller av allerede ypperste klasse, på nivå med de aller beste i Europa. det er det største talentet Norge har akkurat nå, uten tvil.