Nora Mørk må opereres igjen, EM ryker

Håndballprofilen Nora Mørk må gjennom et nytt inngrep i sitt trøblete kne. Landslagslegen antyder at EM-toget dermed har gått.

Det er den norske håndballprofilens klubb Györ som på sine nettsider søndag bekrefter den forestående operasjonen.

Overfor NTB bekrefter landslagslege Nils Leraand situasjonen.

– EM hang i en tynn tråd før dette. Nå må vi nok glemme EM for Noras del, sier han.

Mørk pådro seg den siste av flere alvorlige kneskader 5. februar i en mesterligakamp mot danske Nyköbing Falster. Den siste tiden har Ungarn-proffen drevet opptrening og prognosene har vært gode.

Søndag melder imidlertid Györ at Mørk nylig skal ha fått tilbake smerter i det aktuelle kneet, hvilket tvinger fram en ny operasjon.

Selv har håndballstjernen tatt til sosiale medier. Hun har lagt ut et bilde av seg selv gråtende sammen med Heidi Løke fra et finaletap uten tekst.

Se dette innlegget på Instagram 💔 Et innlegg delt av Nora Mørk (@noramrk_9) Sep. 30, 2018 kl. 7:56 PDT





Hun har også valgt å legge ut på storyen sin, der det kommer tydelig frem at EM-sorgen har gått inn på 27-åringen.





- Det føles som jeg står mellom å gi opp og eller se hvor mye mer jeg kan takle, skriver Mørk på Instagram.





Til TV 2 forteller håndballesset at hun er langt nede etter nok en skade.





- Nå blir det faktisk å legge seg under kniven med knærne for åttende gang. Dette er første gang jeg har kjent på følelsen av å være knust, å miste motet og motivasjonen. Nå vet jeg rett og slett ikke hva veien videre blir, for nå er jeg bare en håndballspiller som ikke spiller håndball, sier Mørk til TV-kanalen.





- Jeg har ikke dårlig tid, så jeg må bare gjennom opptreningen igjen, men nå har jeg mistet troen. Det hele føles litt meningsløst. Nå vet jeg ikke hva jeg tør å tro og håpe på lenger, sier Mørk, som forteller at skaden først oppstod etter en vridning på trening med Györ for to uker siden.





Videre forteller hun at dersom det er snakk om å måtte sy menisken så kan hun være ute av spill i nye seks måneder.







Menisk

Landslagslege Leraand opplyser til NTB at smertene Mørk skal ha kjent den siste tiden er relatert til menisken i kneet. Det skal angivelig ikke dreie seg om noen alvorlig skade, men er naturlig nok likevel å regne som et lite tilbakeslag for håndballprofilen.

Györ skriver ingenting om når inngrepet skal finne sted eller hvor langt tilbake det vil sette Mørk.

Årets EM går i Frankrike i november og desember. Mørk har hele tiden holdt fast ved håpet om å rekke den turneringen. Landslagssjef Thorir Hergeirsson har på sin side sagt at han ikke regner med Mørk, men tar den som en bonus dersom stjernespilleren blir klar i tide.

Lang skadehistorikk

Ungarn-proffen har samtidig vært tydelig på at hun må rekke å spille seg i form til EM dersom hun skal bidra til den norske gulljakten.

– Håndballmessig er det viktig for meg å være god når jeg kommer tilbake. Jeg har ikke lyst å ramle inn i noe mesterskap bare fordi jeg har et kne som holder, sa Mørk til NTB i mai.

Det har vært antydet at 27-åringen kunne komme til å være tilbake på banen for Györ i oktober – i første rekke som straffeskytter. Det kan nå synes å bli vrient.

Mørk har en tung historikk med kneskader og har vært gjennom flere operasjoner.

(©NTB)

