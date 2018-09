Nora Mørk snakker ut om nakenbilde-marerittet

Nora Mørk åpner seg opp på «Lindmo» om marerittet hun opplevde forrige høst, da hennes privat bilde kom på avveie. - Jeg begynte å riste. Hjertet mitt datt i gulvet.

I fredagens utgave av NRK-programmet «Lindmo», er håndballstjernen Nora Mørk gjest.

27-åringen forteller der i detalj om hvordan hun opplevde at hennes private bilder havnet på avveie og ble delt i sosiale medier forrige høst.

Mørk var på samling i Trondheim da tvillingsøsteren Thea ringte henne for å fortelle hva som hadde skjedd.

- «Ja», sier jeg. «Du må sette deg ned, politiet har ringt», sier hun. Hun forteller så hva som har skjedd. Jeg husker jeg satt på sengen og gikk fra null til 200 i puls. Jeg begynte å riste. Hjertet mitt datt i gulvet. Jeg tenkte; «Er dette meg? Hvordan kan det være sant?», forteller Mørk ifølge NRK.

Håndballprofilen slet med nattesøvnen og forteller at det satt langt inne å fortelle noen andre om det hun var utsatt for.

- Jeg tenkte at dette tør jeg ikke si til noen. Hvis jeg sier dette, så blir det ekte. Det blir en realitet. Sånn holdt jeg på i noen uker. Det var et fåtall som visste det. Jeg glemmer ikke den kvelden. Den dagen. Det ble mange søvnløse netter etter det, sier Mørk.

Hun minnes godt telefonsamtalen hun hadde med sin egen far noen uker senere.

- Jeg var så flau. Jeg skammet meg ekstremt. Det å ta en telefon til faren din og fortelle at dette har skjedd... Det tok meg en del uker. Selv om de skjønte at noe var galt fordi jeg så fysisk helt forferdelig ut. Jeg var dehydrert. Jeg presterte ikke. De skjønte at noe var på gang. Men de ante ikke omfanget, sier Mørk

«Lindmo» sendes på NRK1 fredag kveld klokken 21.25.

