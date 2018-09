Nord- og Sør-Korea går sammen om OL-søknad

Sør-Korea og Nord-Korea har bestemt seg for å sammen søke om å arrangere de Olympiske sommerleker i 2032.

Det kommer fram i en felles erklæring fra president Moon Jae-in og leder Kim Jong-un onsdag morgen.

I pressemeldingen sendt fra Seoul sies det også at de to lederne har bestemt seg for å samarbeide om store sportsarrangementer, som blant annet sommer-OL i 2020, som avholdes i Japan.

Nord-Korea deltok i år under vinter-OL i sørkoreanske Pyeongchang.

(©NTB)

Mest sett siste uken