Nord-Irland-sjefen fleipet om Haaland og kom med en rekke lovord

Ian Baraclough valgte å trekke på smilebåndet etter å ha blitt knust av Norge med Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth på topp.

Norges 5-1-seier mot Nord-Irland er den største seieren på nordirenes hjemmebane siden Spania vant 5-0 i 2002.

Mohamed Elyounoussi åpnet scoringsballet for Norge, før Sørloth og Haaland scoret to mål hver.

Kampen har fått oppmerksomhet i britiske medier som skryter uhemmet av de to norske angriperne. The Guardian skriver blant annet at nordirene ikke klarte å håndtere de to norske spissene.

Det erkjenner også Baraclough, nordirenes landslagssjef.

Han forteller til Sky Sports at han er skuffet over kampen og at laget hans merket savnet av Leicester-stopper Jonny Evans.

- Vi visste at vi ville bli satt på prøve med tapet av Jonny Evans og Jamal Lewis. Det er en tøff utfordring å møte et slikt angrepsvåpen som vi akkurat møtte. De var var nådeløse. De var kliniske foran mål, sier Baraclough.

Fleipet om Haaland



Nord-Irland-sjefen var tydelig imponert over spesielt Haaland som han mener må være verdt over én milliard norske kroner

- Gutten er vel en 100 millioner pund-spiller, er han ikke?

- Han har ikke akkurat dårlige gener og han har blitt en brukbar spiller. Han kommer nok til å klare seg bra når han blir voksen, humrer Baraclouch - vel vitende om at Haaland allerede er en av verdens beste spisser.

Baraclough forteller samtidig at han er skuffet over at laget hans ga bort for mange sjanser til det norske laget.

Han tror derimot at nordirene vil heve seg så fort de er i gang med klubbfotballen igjen.

Fornøyd spisspar

Forhåpentligvis for dem slipper de å møte angriperen av Haaland og Sørloths kaliber neste gang. For de to nordmennene viste virkelig klasse mandag kveld.

Etter kampen var de ikke overraskende meget godt fornøyd.

- Jeg traff grævla godt på begge to. Det var to flotte mål, sa til TV 2 om sine to mål.

Sørloth kunne avsløre at det norske laget hadde bestemt seg for å vise seg fra en helt annen siden enn det som ble vist mot Østerrike fredag.

- Vi hadde bestemt oss i dag for å gå ut med en helt annen intensitet. Du ser vi presser og kjører på fra start av. Selv om vi får 1-1 i sekken så fortsetter vi å peise på. Jeg synes vi spiller en veldig god kamp, spesielt offensivt, sa han til TV 2.

Haaland var godt fornøyd med samarbeidet på topp.

- Jeg synes det fungerte grævla godt. Jeg synes egentlig jeg samarbeider godt med alle spisser. I dag var det Sørloth-en og du så utpå der at vi koste oss begge to i dag. Ja, det var en fin kamp, sa Haaland.