Nord-Irland-spiller satt ut av møtet med Haaland: - Det var kanskje ikke det smarteste å gjøre

Nordirsk landslagsspiller kommer med nye detaljer fra forrige møte med Erling Braut Haaland.

ULLEVAAL STADION/AKERSGATA (Nettavisen): Den norske landslagsspissen gjorde seg bemerket da han herjet i oppgjøret mot Nord-Irland i Belfast med blant annet to scoringer i kampen som Norge vant 5-1.

Oppmerksomhet fikk også Haaland like etter kampen da TV-kameraene fanget ham opp sammen med den nordirske landslagsspilleren Stuart Dallas.

De to spillerne byttet drakter og hadde tilsynelatende en trivelig samtale.

Dallas har tidligere fortalt at han ble tatt på senga av Haalands henvendelse om å bytte drakt.

Det viste seg at det var Haalands sympatier for Premier League-klubben Leeds United som gjorde at han ville bytte drakt med Dallas som spiller for nettopp Leeds.

GOD STEMNING: Det var en lystig stemning mellom Stuart Dallas og Erling Braut Haaland etter forrige landskamp mellom Norge og Nord-Irland. Foto: Liam McBurney (Pa Photos)

Kommer med nye detaljer



Få dager før onsdagens møte mellom Norge og Nord-Irland på Ullevaal stadion i Nations League kommer Dallas med nye detaljer om samtalen han hadde med Haaland.

I et intervju med Talksport forteller Premier League-spilleren at han vanligvis ikke pleier å bytte drakter med motspillere.

- Han kom bak meg og spurte om vi kunne bytte drakt. Det var kanskje ikke det smarteste å gjøre for min del ettersom vi akkurat hadde blitt slått 5-1 og jeg ble filmet smilende, sier Dallas.

- Det så antakelig ikke så bra ut. Jeg trodde han mente at vi skulle gjøre det inne, men han ropte til meg og spurte om vi kunne gjøre det med en gang. Vi gjorde det og så lente han seg inntil meg og sa «marching on together», forklarer landslagsspilleren fra Nord-Irland.

«Marching on together» er både slagordet og navnet på en av de mest populære supportersangene til Leeds United.

- Litt merkelig

Dallas legger ikke skjul på at han ble satt ut av situasjonen, men synes det uansett var gledelig.

- Det var litt merkelig. Jeg kjente til hans kobling til Leeds med faren hans (som selv spilte for Leeds) og de var hyggelig at han ville ha drakten min, forklarer spilleren.

Dallas håper å få se Haaland spille for Leeds i fremtiden.

- For en spiller han er. Forhåpentligvis får vi se ham med Leeds i Premier League en dag, sier nordiren.

Selv ville Haaland ikke kommentere draktbyttet da han ble spurt av TV 2 etter oppgjøret forrige måned.

DAGEN FØR KAMP: Kristoffer Ajer møtte pressen dagen før oppgjøret mot Nord-Irland på Ullevaal. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Møtes igjen



På tirsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion, dagen før Norges andre kamp mot Nord-Irland i Nations League, var det kun Kristoffer Ajer som dukket opp av de norske landslagsspillerne.

Han måtte imidlertid svare på spørsmål om nettopp Haaland som er et navn på manges lepper i disse dager.

Nå håper Ajer på at Haaland kan vise seg frem på nytt når Norge får besøk av nordirene. Ajer sier til Nettavisen at han er glad for at det ikke er han som skal møte Haaland onsdag kveld.

- Han har en totalpakke som er fascinerende. Han er utrolig sterk, utrolig hurtig og ikke minst en vanvittig god avslutter, sier Ajer.

- Han er en veldig vanskelig spiss å møte, så jeg er takknemlig for at han spiller for Norge, forteller midtstopperen.

Celtic-spilleren tror også at Haaland kommer til å bli enda farligere foran mål i fremtiden.

- Haaland er strålende. Han scorer tre mål mot Romania. Han har en sult hver eneste dag på trening som er fantastisk å se på. Vi hadde nettopp kortbanespill her og han vil så inderlig vinne. Da utvikler man seg videre. Jeg tror det er liten tvil om at han kommer til å nå helt opp, sier Ajer.

Norge får besøk av Nord-Irland på Ullevaal stadion onsdag kveld klokken 20:45.