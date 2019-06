Nordkvelle-dobbel da Odd kjempet Haugesund i senk

En Fredrik Nordkvelle-dobbel sørget for Odds sjette hjemmeseier på seks forsøk.

ODD - HAUGESUND 3-1:

Odd oppretthold sin ubeseirede rekord på hjemmebane og vant 3-1 over Haugesund på Skagerak Arena.

Torgeir Børvens åttende scoring for sesongen og en dobbel fra Fredrik Nordkvelle var nok til at gjestene fra Haugaland måtte dra tomhendte hjem, til tross for at Bruno Leite tente et visst håp i 1. omgang.

- Jeg synes vi gjør en god kamp. Vi er til tider veldig bra i dag, så da flyter det godt, sa Dag-Eilev Fagermo til Eurosport etter kampslutt.

FKH-trener Jostein Grindhaug var en skuffet mann etter at tapet var et faktum.

- I dag var det først og fremst løpskraften og energien som ikke var tilstede, sa han.

Børven: - Vi er tittelkandidater

Etter kampen var det en ærlig Børven som ble stilt til veggs. På spørsmål fra Eurosport om han sa på Odd som en tittelkandidat var spissen udelt positiv.

- Ja, jeg føler jeg har vist at vi kan være helt der oppe. Vi har en veldig fin gjeng som er villig til å gjøre jobben som trengs. Vi har også styrken til å komme tilbake om det skulle komme et mål imot, sa en åpenhjertig Børven til Eurosport.

Med 25 poeng er Odd bare tre poeng bak Molde på toppen av tabelle, men telemarkingene har riktig nok hele to kamper mindre spilt enn laget fra rosenes by.

Med åtte mål på elleve kamper var han heller ikke negativ til å ende opp som toppscorer ved slutten av sesongen.

- Ja, hvis det fortsetter sånn kan det fort hende, sa han.

Vakker Odd-fotball

Kampens første sjanse kom allerede etter fire minutter, da Kristoffer Velde ble spilt i bakrom av Mikkel Desler. På direkten rappet 19-åringen til, men ballen smalt i høyre stolpe og ut.

Deretter skulle det følge tidvis stillingskrig mellom to jevne lag før Odd virkelig festet grepet etter en halvtime spilt.

Fredrik Oldrup Jensen var kanskje heldig som fikk bli på banen etter å ha gått knallhardt til i en takling på Torbjørn Kallevåg. Dommer Espen Eskås nøyde seg derimot kun med det gule kortet.

Og på den første store sjansen til hjemmelaget vartet de hvite og sorte opp med vakker angrepsfotball.

Sander Svendsen serverte til Torgeir Børven på bakre stolpe etter 36 minutter, og spissen headet deretter flott inn tilbake i feltet. Der dukket Fredrik Nordkvelle opp, og indreløperen kronet sin første Eliteserie-kamp siden 14. april med å banke Odd i ledelsen.

Like før hvilen var så Vebjørn Hoff svært nære ved å doble ledelsen, men denne gangen var det Odd som fikk kjenne på metallets vrede. Etter at Elbasan Rashani hadde kommet seg ned til dødlinja serverte vingen inn til Hoff på ti meter, men midtbanemannen traff på oversiden av tverrliggeren og ut.

Ustoppelige Børven

I andreomgang satte Haugesund inn et høyt press, og gjestene fra Haugalandet skulle kjapt få betalt for strevet.

Etter å ha vunnet ballen høyt banket Bruno Leite til fra 20 meter, og den tidligere Skeid-spilleren kunne bare se kula seile inn i nettet til side for en sjanseløs Sondre Rossbach.

Deretter skulle spillet nok en gang åpne seg opp, og ballen gikk mye fram og tilbake før Odd nok en gang skulle ta fram praktspillet.

KLINISK: Torgeir Børven noterte seg for sin åttende scoring i årets Eliteserie-sesong med en presis heading. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Rashani slapp videre til Hoff på høyresiden, og foran mål dukket Børven opp på bakre stolpe. Innlegget var perfekt, og headingen til Odd-toppscoreren likedan.

Like etterpå var Rashani nok en gang på farten, men sjansen rant ut i sanden etter at både Svendsen og Børven løp for tidlig i jakt på ballen.

Nordkvelle-dobbel

Det skulle derimot ha lite å si for minutter senere skulle Skagerak Arena være vitne til nok en perle.

Nordkvelle mottok ballen på egen banehalvdel, ble taklet, gjenvant kontroll over ball og fortsatte ferden mot mål. Da ingen motstandere dukket opp, klinket like så godt midtbanemannen til fra 20 meter, og ballen gikk via en motspiller og opp i Helge Sandviks venstre kryss.

Det fikk derimot Eurosport-kommentator til å reagere

- Hva skjedde med Haugesund-forsvaret der, spurte han og fortsatte:

- Man kan ikke la en spiller som Nordkvelle vandre og vandre når han har ballen.

Mot tampen av kampen spilte Haugesund seg mer og mer inn i kampen igjen, og dramatikken ble stor da Velde plutselig gikk i bakken inne i straffefeltet.

Eskås var derimot på alerten og dømte frispark for filming på unggutten.

- Er ikke det riktig dømt, da? Ser ut som om han drar beinet opp der, Velde, mente kommentatoren.

Bortelaget skulle smått prøve å yppe seg på overtiden av kampen, men det skulle ikke holde. Dermed tok Odd alle de tre poengene i sin sjette hjemmekamp av seks totalt.