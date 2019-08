Nordkvelle-dobbel da Odd slo Glimt og holdt liv i gulldrømmen

To scoringer av Fredrik Nordkvelle ga Odd 3-1-seier over serieleder Bodø/Glimt. Dermed er skienslaget fortsatt med i gullkampen for fullt.

Nordkvelles skudd som endret retning og Espen Ruuds dødballmål som burde vært annullert for offside ga Odd to noe heldige scoringer og en likevel fortjent ledelse til pause etter at laget startet forrykende. Tross en tidlig redusering i 2. omgang greide Glimt aldri å utligne, og Nordkvelle fastsatte resultatet i det 80. minutt med en sterk soloprestasjon.

– Dette var viktig for oss. Nå er vi med for fullt. Vi er stinne av selvtillit og skal være med å kjempe videre til slutt, sa Nordkvelle til MAX.

– Jeg tar av meg hatten for Glimt. Jeg skjønner at de er på tabelltopp, men forsvarsspillet, Nordkvelle og det vi gjorde den første halvtimen holdt til tre poeng i dag, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo, som bøyde seg i støvet for «Ben Jonson-rykket» til Nordkvelle forut for 3-1.

Glimt-tapet betyr at Molde kan være tilbake på tabelltopp søndag.

– Jeg er ikke fornøyd med innstillingen vi gikk inn i kampen med, sa han.

Odd er nå oppe i 29 av 33 mulige poeng på hjemmebane i serien, og det er bare fire poeng opp til Bodø/Glimt når 10 serierunder står igjen. Hadde Glimt vunnet fredag, ville luken mellom de to lagene vært på hele 10 poeng.

Odd kom klart best ut av startblokkene i Skien og satte Glimt-målet under press umiddelbart. Etter ti minutter var det nær scoring da Torgeir Børven ble spilt gjennom, men keeper Ricardo Friedrich rykket ut og avverget.

Utmanøvrert

Nullen skulle holde bare noen sekunder til, for Nordkvelle fikk lov til å avansere ganske uhindret og lade kanonen fra vel 20 meter. Tidligere Odd-spiller Vegard Bergan rygget i stedet for å støte, og skuddet traff Glimt-stopperen i leggen så ballen endret retning og utmanøvrerte keeper. Utakbar duppet den ned i mål.

Serielederen ville være med på moroa i oppgjøret mellom eliteseriens beste hjemmelag og det beste bortelaget, og et par minutter senere holdt Glimt på å utligne med en kopi av Odds ledermål. Philip Zinckernagel kom til skudd fra 12 meter. Ballen traff Fredrik Semb Berge, og retningsendringen satte keeper Sondre Rossbach ut av spill, men ballen føk rett over tverrliggeren.

Berge måtte ut med skade rett etterpå, men Odd lot seg ikke stoppe. I det 21. minutt ble ledelsen doblet, på heller kontroversielt vis.

Odd fikk et omdiskutert frispark ute på venstresiden. Elbasan Rashani skrudde ballen inn foran mål, og Espen Ruud møtte den ved nærmeste stolpe og beinet inn 2-0. Imidlertid viste TV-reprisene at backveteranen var offside da frisparket ble tatt, og målet burde derfor ikke vært godkjent.

– Jeg så det på storskjermen, og det så ut som offside, medga Ruud overfor MAX i pausen.

– Det begynte med et frispark som ikke var frispark. Det er surt, men det ble mål fordi vi ikke var på, sa Glimt-spiller Håkon Evjen, som pådro seg gult kort for sin reaksjon da det ble blåst frispark.

Spenning

Ved pause virket alt duket for at Odd skulle pynte på sin knallsterke hjemmestatistikk, men Glimt tok fram kvalitetene som har satt laget på sporet av et sensasjonelt og historisk seriegull, og før 2. omgang var fire minutter gammel var det full spenning igjen.

Zinckernagel, som hadde prøvd skuddfoten flere ganger, slapp i stedet et lurt gjennomspill til Ulrik Saltnes, som fikk ballen feilvendt, men med nok tid til å vende og skyte i mål.

Glimt la press på Odd i jakten på en utligning. I det 65. minutt var laget veldig nær da Rossbach måtte gi retur rett ut på et skudd fra Zinckernagel, men Odin Bjørtuft ga alt i en duell og greide å holde Ole Amund Sveen unna ballen inne i målgården.

Odd skaffet seg etter hvert defensiv kontroll, og Nordkvelle punkterte kampen da han jaget et langt framspill, tryllet bort Bergan med en fiks vending og banket ballen i mål.

Den smellen reiste ikke gjestene seg fra, og Glimt kom ned på jorda etter mandagens fest mot Vålerenga.

(©NTB)